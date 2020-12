Michelle Hunziker, il commento critico al compagno: “Cosa è questa foto?”

Questioni imbarazzanti per Michelle Hunziker, la modella svizzera che ha vissuto momenti di forte tensione familiare

E’ stata una giornata piuttosto turbolenta per Michelle Hunziker e la sua famiglia, colpita dal fenomeno social, riversatosi in casa, come un vero e proprio “boomerang”. La showgirl d’oltralpe è reduce dal successo di “All Togheter Now”, che ha visto tanti ospiti d’eccezione, concorrenti musicali in rampa di lancio e un parterre di giudici di fama nazionale.

Insomma una trasmissione che ha regalato diverse emozioni al telespettatore incuriosito, contagiato dal sorriso e la simpatia dell’effervescente Michelle. Oggi invece la famiglia della Hunziker trascorre un momento no, a causa di un dibattito via social che ha coinvolto il marito, sposato nel 2014, l’imprenditore Tommaso Trussardi e un utente social, poco incline al rispetto della privacy familiare.

Tommaso ha avuto tanta pazienza, finchè è venuta fuori la parte peggiore del suo carattere, vittima di tormenti ingiustificati

Michelle Hunziker, la risposta di Tommaso Trussardi via social

La bellissima showgirl e modella svizzera, Michelle Hunziker ha fatto rimanere tutti con il fiato sospeso, quando è entrato in azione il marito, alle prese con i social network. La questione è alquanto imbarazzante scrive Tommaso Trussardi, che mai si era spinto oltre le limitazioni del suo carattere più introverso che burbero e polemico.

Tutta colpa di un commento via social, scattato al momento in cui, l’imprenditore ha pubblicato una foto del passato in felice compagnia della moglie Michelle. Insieme alla coppia, la figlia Celeste in braccio al papà e il “pancione”, in attesa di Sole. Un ricordo che rimarcava la purezza e la felicità di una famiglia senza minimo pregiudizio.

Qualcuno, invece è riuscito a “rompere” la serenità familiare, facendo venir fuori la parte peggiore di Tommaso, quella che forse neanche Michelle ha mai vissuto prima d’ora. Un utente ha commentato la foto dell’unione familiare con una domanda provocatoria: “Perchè questa foto? Oggi mica è il vostro anniversario!?”

Tommaso ha cercato di spiegare il motivo (non avrebbe mai pensato ce ne fosse il bisogno) che ha spinto a pubblicare questa foto, dimostrando a tutti i fans della coppia, la grande affinità di famiglia. Ma l’hater ha continuato a dibattere l’argomento finchè Trussardi lo ha messo a tacere con un “pizzico” di ironia: “Situazione spiacevole. Ti lascio con le tue convinzioni…”