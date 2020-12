Milly Carlucci, la malattia incurabile e lo sguardo verso il futuro

La conduttrice Milly Carlucci da molto tempo anni convive con una malattia di cui parla molto raramente e che la costringe a precauzioni precise

Milly Carlucci è da poco reduce da Ballando, l’abbiamo sempre vista attiva e dinamica, ma pochi sanno che la conduttrice soffre di una malattia di cui non ama parlare e che la costringe a cure articolari e uno stile di vita morigerato.

Milly Carlucci da qualche anno soffre di fotoallergia al sole, sindrome comune in molte persone e che non va confusa con la protoporfiria eritropoietica (EPP), malattia genetica rara che in Europa occidentale colpisce 1 persona su 150mila. Ila sua fotoallergia colpisce soprattutto le pelli chiare che se però curate con i dovuti farmaci, riesce a non creare grossi problemi nella persona che ne soffre. Milly l’ha scoperto durante una gita in barca alcuni anni fa:

“Purtroppo non ci sono medicine che guariscano completamente questa malattia. Possono lenirla, semmai, appunto con degli antistaminici. L’unica soluzione è la prevenzione. Da maggio a settembre evito di stare al sole e indosso dei cappelli a falde larghe, degli occhiali da sole che coprano completamente gli occhi, magliette a maniche lunghe e pantaloni di cotone fino alla caviglia”.

Nuova avventura televisiva per Milly Carlucci

Da meno di un mese è terminato il suo programma di successo “Ballando con le Stelle” e subito la brava conduttrice si è rimboccata le maniche per buttarsi a capofitto in una nuova avventura televisiva.

Sembra infatti che la prossima primavera ritornerà “Il Cantante Mascherato” con delle nuove puntate e tante novità. Alla conduzione ancora Milly Carlucci che intervistata dal settimanale DiPiù ha svelato alcuni retroscena della prossima edizione.

Il cast sarebbe ancora in allestimento ma molti aspetti del noto programma sono già definiti e avviati nonostante, dopo ciò che è successo sul palco di Ballando, è pronta a tutto: “Devo dire e ammettere che quest’anno sul palco avete conosciuto una nuova Milly. I motivi di tutto questo? Sicuramente sono stati tanti. Mi ricordo quella sera i concorrenti hanno incontrato i loro familiari”.

“Vedendo Daniele Scardina abbracciare sua mamma, sono letteralmente crollata. Ho pensato ai miei figli e al momento difficile che stiamo attraversando. Mio figlio che lavora a Londra non potrà tornare in Italia”. L’emergenza sanitaria sta rivoluzionando tutte le produzioni ma la tv nazionale va avanti.