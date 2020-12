Miss Italia 2020, le prime parole della vincitrice dopo l’elezione

Miss Italia 2020. Eletta la nuova reginetta di bellezza in un’edizione assai inedita e particolare. Tutte le informazioni a riguardo

Si chiama Martina Sambucini la nuova reginetta di bellezza, eletta ieri durante il popolare concorso di Miss Italia 2020. La ragazza ha 19 anni, grandi occhi verdi, alta 1,77m e i capelli castani. Roma è l’altra grande protagonista della manifestazione. La ragazza infatti ha il merito di aver riportato lo scettro della competizione nuovamente nella capitale dopo 27 anni. Inoltre, questa 81° edizione si è svolta proprio nella città eterna, al Polo Culturale Spazio Rossellini, con il patrocinio della Regione Lazio.

L’evento è andato in onda in maniera inedita a causa della pandemia da Coronavirus ancora in atto; è stato possibile vederlo sul sito ufficiale, sul canale YouTube e sul profilo Facebook. La conduzione è stata affidata ad Alessandro Greco e Margherita Praticò.

Non c’era pubblico in sala, tutte le miss sono state sottoposte a tampone; hanno sfilato con diversi abiti, per la prima volta non in costume da bagno. Gli unici presenti, oltre alla madrina della manifestazione (Patrizia Mirigliani), solo i componenti della giuria: l’attore Paolo Conticini (nelle vesti di presidente), l’attrice Chiara Ricci, la Miss Italia 1999 Manila Nazzaro, il medico Raul D’Alessio, la criminologa Roberta Bruzzone, la fotografa Tiziana Luxardo. Ospite il modello Akash Kumar.

Miss Italia 2020, tutto sulla vincitrice

La vincitrice, Martina Sambucini, ha ottenuto il diploma al liceo linguistico e ora è iscritta all’università presso la facoltà di psicologia del marketing. E’ fidanzata, ama la cucina e la natura. Ha due fratelli minori: Ilaria di 16 anni e Gianmarco di 9. E’ nata a Marino, residente a Frascati, ha partecipato al concorso come Miss Roma. Le sua prima dichiarazione dopo la sua elezione a Miss Italia 2020 sono state: “Non ho tante parole al momento, sono molto emozionata, ancora non ci credo. Ringrazio tutti quanti per questa esperienza meravigliosa. Penso alla mia famiglia che era sicuramente in ansia, ho pensato subito a loro. Sono felice, spero di non deludere nessuno”.

Sul podio un’altra romana, Beatrice Scolletta, di 25 anni. Nata a Roma ma vive a Nettuno, sposata e mamma di due bambini di 5 e 2 anni. Terzo posto per Alice Leone, 22 anni, Miss Liguria.

Patrizia Mirigliani ha dichiarato che è stata forte la volontà di non interrompere la tradizione proprio quest’anno, l’edizione del 2020 è stata sotto il segno della speranza. “Abbiamo voluto dare un segnale di ripresa e fiducia” – ha detto – “Miss Italia diventa anche una forma di incoraggiamento per tante persone”.