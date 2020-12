Ornella Muti, bellezza super anche da giovanissima: che gambe – FOTO

Ornella Muti ripesca uno scatto dal passato: dal cassetto dei ricordi, una foto da giovanissima, con un fascino ugualmente irresistibile

Oggi ha 65 anni, ma continua a mantenere un fascino notevole. Di sicuro, non è andato via il ricordo di quando, tra la fine degli anni ’70 e l’inizio del nuovo millennio, è stata molto a lungo una delle icone sexy preferite dagli italiani. Ornella Muti, una tra le attrici più famose del nostro paese, ancora oggi resta una personalità molto amata. La modernità ha fatto sì che fosse molto seguita anche su Instagram, uno strumento che ai suoi tempi non c’era. E sul quale fanno la sua comparsa immagini dell’attualità, ma anche, ogni tanto, scatti che riemergono dal passato.

Ornella Muti, splendida e intramontabile: la bellezza che arriva da lontano, la ‘meraviglia’ nei ricordi

Quello postato quest’oggi ci ripropone una Ornella davvero giovanissima. Una foto di molto tempo fa, che anche in lei stessa genera grande “meraviglia”, ma che ci mostra come fosse bellissima anche agli inizi della sua carriera (quando probabilmente questa foto è stata scattata). La freschezza del fiore degli anni di Ornella è ben visibile, così come il suo fascino, estremamente seducente già allora.

Ornella appare in pantaloncini cortissimi, che danno la possibilità di vedere le gambe completamente scoperte, accavallate, una immagine che accende subito la fantasia e che ci riporta immediatamente indietro nel tempo.