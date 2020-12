Ornella Muti, shorts inguinali e sguardo che cattura. Divina – FOTO

Ornella Muti in un repost su Instagram colpisce il web: la foto risale alla sua giovinezza quando lo sguardo seppur acerbo faceva già innamorare.

Shorts inguinali, stacco di coscia in primo piano e lo sguardo acerbo che fece innamorare gli italiani. Ornella Muti è sicuramente una delle attrici più belle del cinema italiano. Bellezza genuina e autenticità che oggi spesso viene soppiantata dalla ricerca di una perfezione che non esiste ma è un mero miraggio. La bellezza di Ornella Muti è senza tempo, ieri come oggi affascina e ammalia con lo sguardo. Lo scatto che ha condiviso l’attrice provoca anche una sorte di nostalgia per i tempi che furono. I commenti sono di apprezzamento per quei capelli lunghi neri e quegli occhioni azzurri: Quant’eri bona da ragazza …. Sempre bella sei …ma da ragazza pazzesca.

Ornella Muti, primo piano pericoloso

Ornella Muti è molto attenta ai follower e non li trascura: condivide infatti una foto che la ritrae in un primo piano pericoloso: foulard a pois bianco-nero in testa che focalizza l’attenzione sul suo viso chiaro e poco truccato, accentuato solo il mascara che delineano lo sguardo magnifico ed un rossetto sulle tonalità nude. La foto è stata “recuperata” dalla fanpage dedicata all’attrice, sicuramente un tributo che è stato molto gradito. La Muti ha condiviso tra le sue storie alcuni momenti di vita quotidiana, tra questi spunta un ballo di tre ore fa. A quanto pare l’attrice si troverebbe coinvolta in un ballo collettivo, a cerchio che si tengono per mano. La cosa strana è tuttavia che mancano le mascherine.

Non si riesce a comprendere se l’attrice sia in Italia o all’estero o probabilmente sta solo condividendo un momento nostalgico e spensierato della sua vita.