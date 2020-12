Neonata positiva al Covid-19 abbandonata in ospedale: svolta nel caso

Arrestata la madre della neonata abbandonata nei mesi scorsi in ospedale a Palermo dopo essere risultata positiva al coronavirus.

Una donna è stata arrestata a Catania con l’accusa di aver abbandonato la propria figlia, di pochi mesi, all’ospedale dei Bambini di Palermo dopo essere risultata positiva al coronavirus. La piccola, dopo un lungo ricovero, è guarita dal virus ed adesso è stata affidata ad una struttura. Dopo l’abbandono, la polizia ha fatto scattare le indagini che, ad alcune settimane di distanza, hanno permesso di rintracciare il genitore che dovrà adesso rispondere dell’accusa di abbandono di minore.

Svolta nel caso della bimba abbandonata all’ospedale di Palermo nei mesi scorsi. Gli inquirenti hanno arrestato la madre della piccola a Catania in esecuzione della misura cautelare disposta dal gip Piergiorgio Morosini. La piccola, secondo quanto ricostruito, come riporta il quotidiano La Sicilia, era stata abbandonata all’ospedale dei Bambini ad ottobre dopo essere risultata positiva al tampone per il Covid-19 a cui era stata sottoposta. A portarla preso il nosocomio sarebbe stata la madre dopo che la neonata, di soli pochi mesi, avrebbe accusato dei malori. Poco dopo, però, la donna sarebbe svanita nel nulla facendo perdere le proprie tracce.

Il personale sanitario avrebbe provato diverse volte a contattare la donna, ma al numero lasciato al triage non rispondeva nessuno. Nel frattempo presso il nosocomio, riporta La Sicilia, si sarebbe presentata un’altra donna sostenendo di essere la zia della bimba. Sottoposta anch’essa al test per il Covid-19 è risultata positiva ed è stata ricoverata, ma poco dopo sarebbe fuggita.

Sono così scattate le indagini che a circa due mesi da quanto accaduto hanno permesso agli inquirenti di rintracciare la madre della piccola poi arrestata a Catania. Ora la Procura contesterebbe alla donna il reato di abbandono di minori.

La piccola, dopo diverse settimane di ricovero, è guarita e adesso sarebbe stata affidata ad una struttura e a breve potrebbe procedersi con l’affidamento.