Paola Saulino, la provocazione va oltre il limite: stavolta si presenta così – VIDEO

La web influencer di Instagram, Paola Saulino mostra in un video tutte le qualità di un immenso repertorio di sensualità: da brividi

I follower di Instagram sono rimasti senza fiato dopo l’ennesima performance “fuori giri” di Paola Saulino. La web influencer non ha badato, come suo solito a sentimentalismi e pregiudizi di ogni genere e ha scavalcato e intercettato la critica, alla sua maniera.

Durante le esibizioni da fiato corto e senza minimo filtro, Paola si mostra raggiante fisicamente e poetessa filosofica della vita in generale. La denuncia ai comportamenti scellerati del suo pubblico non fanno una grinza ma lei puntualmente li dribbla, invitando gli haters a guardare in casa propria.

L’ironia durante i suoi video regna sovrana e va sempre a “braccetto” con la specialità della casa. Un fisico memorabile e in carne è diventato oramai una routine quotidiana per tutti coloro che ne beneficiano, guardando attoniti i movimenti sensuali “letali” e da crepacuore di Paola Saulino

Paola Saulino, il contenuto del video: una performance esaltante

Questa volta la web influencer dal cuore partenopeo, Paola Saulino ha fatto tremare le pareti della stanza. Il menù del giorno propone una lezione di filosofia, spiegata a mò di ironie, tipiche dei grandi autori di qualche epoca fa.

Uno fra questi è l’amato Parmenide che Paola cita a più riprese per cercare di spiegare una condizione sociale piuttosto frequente, come l’ignoranza. Poi il ritmo diventa sempre più incandescente, con sottofondi musicali elettrizzanti e la Saulino attiva il lato più segreto del suo repertorio.

E’ oltre l’una di notte e lei invita ad una profonda riflessione interiore, spiegando l’importanza di essere indipendenti e poter permettersi di fare ciò che si vuole, senza preoccuparsi dei giudizi del convivente. Paola Saulino per queste ragioni ha scelto di vivere in libertà.

La performance di stanotte ha scosso il sogno dei follower di Instagram, quando la protagonista del Pompa Tour ha iniziato a spalmarsi della panna, lungo il suo corpo, quasi del tutto denudato e con il solo intimo nero trasparente in dosso. Un sogno ad occhi aperti ed esterrefatti da una sensualità, divenuta provocazione oltre il limite di una comune aspettativa