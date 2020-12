Si fa quattro ore in moto d’acqua per vedere la fidanzata. Finisce in manette

Un uomo finisce in galera dopo quattro ore di moto d’acqua attraverso il mare d’Irlanda per vedere la fidanzata

L’amore non ha limiti, è il caso di dirlo. In tempo di pandemia c’è anche qualche storia bella da raccontare. Sfidando le restrizioni del coronavirus dell’isola di Man, un 28enne si è recato venerdì dalla Scozia all’Irlanda. Alcuni giorni dopo il suo arrivo, è stato condannato a quattro settimane di carcere. Quello che è successo nei tre giorni intermedi, secondo i documenti del tribunale, potrebbe essere uno dei casi più insoliti di violazione delle regole durante la pandemia di coronavirus. Il giorno dopo aver acquistato la moto d’acqua, il signor Mclaughlan è partito alle 8 del mattino per quello che pensava sarebbe stato un viaggio di 40 minuti dalla costa sud-occidentale della Scozia alla casa della sua ragazza sull’isola di Man, tra Inghilterra e Irlanda.

Quattro ore di moto d’acqua per amore, ma non bastano per evitare le manette

In seguito ha detto alle autorità che non aveva mai guidato una moto d’acqua prima e che il maltempo sul Mare d’Irlanda ha fatto sì che il viaggio si allungasse fino a quattro ore e mezza. Il signor Mclaughlan ha finalmente raggiunto la sua ragazza venerdì sera, dopo 15 miglia dalla costa dell’isola di Man fino alla sua casa a Douglas. La coppia ha trascorso il fine settimana a godersi la vita notturna della città, ma il loro ricongiungimento è stato interrotto quando è stato arrestato e successivamente accusato di aver violato le restrizioni del coronavirus dell’isola di Man. Il lunedì successivo ha così ricevuto una condanna a quattro settimane di carcere. L’amore non ha confini ma non per la giustizia irlandese che non ha avuto pietà.