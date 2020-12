Silvia Micol, le curve esplodono sotto l’abito bianco – FOTO

Silvia Micol da sogno, l’influencer e modella italiana che vive negli Stati Uniti mostra un fisico da sballo: curve seducenti come non mai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvia Micol ☆ (@silviamicol_)

Ancora molto giovane, ha solo 26 anni, ma con una carriera già avviata, negli Stati Uniti, dove vive da tempo, come modella, imprenditrice e influencer. Con in più qualche apparizione in tv, dove a Temptation Island ha davvero lasciato tutti senza fiato per le sue forme vulcaniche e irresistibili. Silvia Micol è uno dei volti più seguiti su Instagram, i fan impazziscono per lei e con un fisico del genere ne hanno ben donde. Spesso e volentieri, Silvia espone le sue curve a beneficio della community, non facendo nessuna fatica ad accendere la fantasia dei followers.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Silvia Micol, tentatrice come non mai in spiaggia: curve da panico – FOTO

Silvia Micol, forme sinuose e ammalianti: la scollatura fa venire le vertigini

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Silvia Micol, outfit bianco sensuale e curve precipitose in vista: da brividi – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvia Micol ☆ (@silviamicol_)

In questo periodo, rispetto al solito (Miami è la città dove vive), Silvia si trova a Dubai. Anche lì, non ha perso il vizio, anzi, di lasciarci senza fiato. L’ultimo scatto la ritrae con un abito bianco che quasi non riesce a contenere il suo fisico esplosivo. Curve esagerate che lasciano il segno e che seducono al primo sguardo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvia Micol ☆ (@silviamicol_)

La scollatura che fuoriesce e il suo sguardo ammaliante fanno il resto. Consueta pioggia di like e commenti per una icona sexy oramai divenuta internazionale. Sensualità a dir poco da favola.