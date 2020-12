Silvio Berlusconi e Veronica Lario: trent’anni fa il matrimonio. Il colpo di fulmine a teatro, nel 1980. Poi i tre figli e le nozze

Trent’anni fa il matrimonio di Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Una matrimonio che ha trovato la sua conclusione nel 2009, quando arrivò la separazione. Dal matrimonio dei due sono nati tre figli: La primogenita, Barbara, nata nel 1984, poi Eleonora che è arrivata in casa Berlusconi due anni dopo, e quindi Luigi, che è nato nel 1988. Si sono conosciuti nel 1980 a teatro. Nello specifico, durante uno spettacolo al teatro Manzoni di Milano. Lei recitava ed è originaria di Bologna. Fu un colpo di fulmine. Quindi le nozze dieci anni dopo il primo incontro, nel 15 dicembre del 1990. Nonostante la popolarità del marito, Veronica ha sempre saputo conservare discrezione. Nel 2009 la separazione dopo aver dato vita a tre figli. La loro storia è anche parte del racconto del film di Paolo Sorrentino “Loro”, dedicato proprio al racconto della vita di Silvio Berlusconi.

Berlusconi, 30 anni di matrimonio: la separazione nel 2009 dopo tre figli

Dopo la separazione non sono mancate polemiche. Tuttavia, dopo la positività al Covid-19 dell’imprenditore, la donna si è riavvicinata dichiarandosi anche molto preoccupata. Poi è arrivata la guarigione dal Covid-19 e le strade sono rimaste divise anche se entrambi vivono nel monzese. Oggi Berlusconi è ancora a riposo. Essere uscito dal Covid è stata già una grande prova. Tuttavia, avrebbe dovuto partecipare ad una udienza nell’aula della Fiera di Milano del processo Ruby ter. Il legale ha parlato di una patologia cardiaca, stando a quanto riportato dal sole24ore. Questo gli ha impedito di partecipare all’udienza del processo Ruby-ter. I medici gli hanno ordinato il riposo assoluto.

L’udienza prevista per la fine del mese di novembre scorso. Nonostante tutto, l’imprenditore non fa mancare la sua presenza sul campo politico in una fase delicata per il paese alle prese con una pandemia e con le conseguenze economiche.