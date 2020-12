Spesa dal giornalaio, la soluzione per mettere in salvo le edicole

Fare la spesa in edicola. Un’idea nata per mettere in salvo il settore in forte crisi. A Milano nasce il progetto “Quotidiana”.

Spesa in edicola. La soluzione è stata ideata per evitare la chiusura dei battenti delle edicole. Il settore era già in crisi prima della pandemia ma dopo questi mesi ha subito una forte battuta d’arresto.

Punto di riferimento per ogni quartiere, sempre più edicole sono costrette ad abbassare la saracinesca per sempre. Per salvarle a Milano arriva l’iniziativa “Quotidiana”.

L’obiettivo è quello di rinnovare l’offerta nelle edicole. Si potrà trovare non solo giornali ma anche giocattoli, souvenir e prodotti alimentari. Proprio come se fosse un mini-supermercato

Fare la spesa dal giornalaio: l’idea di edicola innovativa parte dalle Francia

Comprare la spesa dal giornalaio è un’idea innovativa partita da Parigi. Qui è Charles-Edouard Vincent, professore di Economia, a ridare vita alle edicole con l’iniziativa “Lulu dans ma rue”. E dal 2016 le edicole francesi si trasformano in una sorta di drogheria e diventano un modello in tutto il mondo

Ora è il turno di Milano con il progetto “Quotidiana”. Il Gruppo MilanoCard ha dato il via all’acquisizione di 12 edicole, nel desiderio di arrivare poi fino a 38.

Alla base del progetto c’è la volontà di trasformare queste attività in luoghi dove oltre ai giornali si possono acquistare alimenti. E non solo. Le edicole diventeranno una sorta di chiostro dove si troveranno risposte veloci per le necessità di tutti giorni. Per esempio dove trovare un giardiniere o una baby-sitter.

L’obiettivo del progetto è quello di costruire rapporti umani tra gli abitanti del quartiere e l’edicolante.

Inoltre è prevista l’esposizione di mostre fotografiche e video per trasformare i chioschi anche in luoghi culturali. La prima edicola innovativa è stata inaugurata ieri a Milano in viale Bligny.