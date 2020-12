Valentina Ferragni pronta per lo shopping in pieno mood da festa del periodo. Bella e sensuale affascina il web

Cresciuta sotto l’ala protettrice della sorella Chiara, oggi Valentina Ferragni vola da sola. La sorella minore della popolare influencer oggi non teme più rivali con un profilo Instagram che cresce a vista d’occhio. A seguirla quasi 4 milioni di follower che grazie soprattutto alla moglie di Fedez hanno imparato a conoscere Valentina che oggi è una influencer a tutti gli effetti.

L’effetto Ferragni si vede e come, anche se lei si sta costruendo una vita professionale e privata tutta sua. Ha esordito con una linea di orecchini molto particolati e un brand dal nome semplice e riconoscibilissimo “Valentina Ferragni studio”. La sua prima linea lanciata sul mercato è andata praticamente a ruba e chissà quale altre sorprese ci riserverà.

Anche sul privato le cose non vanno assolutamente male. Lo scorso mese, infatti, ha festeggiato sette anni d’amore con il suo Luca Vezil, anch’egli un modello e influencer. E adesso che la sua Milano, la città dove vive come la sorella, è tornata ad essere zona gialla si rilassa un po’ per le vie del capoluogo. Per vedere i suoi scatti vai alla pagina successiva.

Valentina Ferragni e il suo “troppo” spirito natalizio