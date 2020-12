WhatsApp, perché l’anteprima video YouTube non funziona più

Alcuni utenti segnalano la mancata visualizzazione dell’anteprima video una volta incollato un link YouTube nelle chat WhatsApp

WhatsApp e YouTube interagiscono all’interno delle chat dell’applicazione di messaggistica istantanea. L’interazione con il sito di proprietà Google fa sì che nelle conversazioni dell’app appaia un’anteprima del video YouTube che si incolla tramite link. O almeno così dovrebbe essere ed è accaduto fino a pochi giorni fa. Infatti sono diversi gli utenti che segnalano la mancata visualizzazione dell’anteprima.

Ciò causa, di conseguenza, non solo l’impossibilità di visualizzare il titolo del filmato e la sua descrizione, ma anche quella di poter guardare il video all’interno dell’applicazione. Insomma, chiunque intenda osservare un filmato ricevuto in una conversazione WhatsApp dovrà per forza essere reindirizzato sull’app di Google per avviare l’esecuzione dello stesso. Perché l’anteprima video su WhatsApp non funziona più?

WhatsApp, il motivo della mancata visualizzazione dell’anteprima video YouTube in chat