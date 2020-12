Come accelerare il metabolismo e dimagrire in modo semplice

Vuoi dimagrire in vista del natale? Se sì, ecco dei rimedi e dei trucchi efficaci per perdere peso in modo sano. La soluzione è: accelerare il metabolismo. Vediamo in che modo.

Perdere peso in modo sano ed equilibrato non è mai semplice. Si tratta infatti di un percorso piuttosto complesso che richiede sacrificio.

Seguendo dei consigli semplici e mirati potrai però, avere dei grandi benefici e degli ottimi risultati senza troppa fatica.

Uno dei rimedi, sicuramente tra i più efficaci, è quello di agire sul metabolismo basale ed esistono molti trucchi che possono aiutarti in quest’impresa.

Stile di vita, attività fisica, alimentazione corretta, sono tutti segreti per avere un fisico invidiabile ed in salute.

Oggi ti sveliamo delle abitudini semplici ma basilari da poter inserire nella tua quotidianità per accelerare il metabolismo e dimagrire velocemente. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

LEGGI ANCHE—> A dieta senza risultati? È colpa del metabolismo

Accelerare il metabolismo in modo sano: le corrette abitudini

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Come primo aspetto è bene ricordare come, ovviamente, parta tutto dall’alimentazione. Seguire un’alimentazione corretta e sana è fondamentale per accelerare il metabolismo in modo naturale.

Oltre però a degli alimenti davvero eccezionali per ridurre il girovita e migliorare il fisico, è necessario adoperarsi anche con delle specifiche accortezze.

Innanzitutto rispetta gli orari dei pasti. Se consumi più proteine come carne bianca e pesce ma non presti attenzione all’orario dei pasti, andrai a perdere gran parte dei benefici. Infatti, mangiare sempre ad orari diversi, anche solo di pochi minuti, rallenterà il tuo metabolismo.

Per questo è importante creare una sorta di tabella sugli orari dei pasti che dovrai rispettare. Il corpo è una macchina perfetta ma è anche notevolmente abitudinario. Naturalmente ti capiterà di dover modificare gli orari dei tuoi pasti, soprattutto nei weekend, ma cerca comunque di rispettarli il più possibile.

Una volta regolarizzati i pasti, prova questi cibi davvero preziosi per raggiungere il tuo obiettivo.

Spezie. Utilizzale in qualsiasi piatto. In particolare lo zenzero va a favorire l’assimilazione dello zucchero. Il tuo corpo riuscirà a metabolizzarlo fino a 20 volte più velocemente. Buonissimo sia cotto che crudo, puoi sbizzarrirti utilizzandolo sia nei primi che nei secondi piatti.

Noci e frutta secca. Consumale perché, contrariamente a quello che si possa pensare, sono un ottimo alimento per bruciare i grassi in eccesso.

Infine, l’olio di cocco sarà un preziosissimo alleato nell’accelerazione del metabolismo. Utilizzalo al posto del tradizionale olio di oliva e vedrai il tuo corpo bruciare grassi più velocemente.

Un fattore che contribuisce nel rallentamento del metabolismo è dormire poco e male. Il poco sonno e con vari intervalli, determina di conseguenza meno energia per bruciare i grassi durante la giornata.

Per questo cerca di dormire sempre un minimo di 7 ore a notte e di rispettare, come nel caso dei pasti, degli orari specifici. Il tuo corpo si abituerà in maniera estremamente naturale a tutti i tuoi nuovi ritmi.

Infine, se vuoi accellerare il metabolismo e diminuire il grasso addominale in eccesso, assumi la vitamina D dopo i 50 anni. La vitamina D potrà aiutare notevolmente il tuo corpo e dopo i 50 anni le dosi andrebbero addirittura raddoppiate.

LEGGI ANCHE—>Dieta: i metodi migliori per affrontare la fame nervosa dei primi giorni

Attività fisica: uno dei migliori rimedi per accelerare il metabolismo

Per accelerare il metabolismo e perdere peso più in fretta è necessario abbinare, ad uno stile di vita corretto ed a queste piccole abitudini, un sano e costante esercizio fisico.

E’ per questo che ti consigliamo gli sport più indicati per perdere peso velocemente. In primis, tutte le attività aerobiche, vista la loro natura, ti faranno bruciare moltissime calorie ed allo stesso tempo tonificheranno i tuoi muscoli. Quindi corsa e cyclette sarebbero le attività migliori da svolgere.

In generale però, qualsiasi tipo di attività fisica, anche la sola camminata, purché eseguita in maniera costante, può contribuire ad accelerare il metabolismo. L’importante, come nell’alimentazione, è la regolarità. Camminare mezz’ora al giorno, tutti i giorni, è già un enorme passo verso l’obiettivo del dimagrimento.

Anche il pilates e lo yoga, contrariamente a ciò che si può immaginare, sono due discipline perfette per risvegliare un metabolismo lento. Non è infatti necessario lanciarsi in sforzi eccessivi o in pratiche che non ti appagano.

Quindi, scegli l’attività fisica che più preferisci assicurandoti soltanto di praticarla con regolarità ed impegno.

Tramite questi piccoli e semplici accorgimenti potrai davvero risvegliare il tuo metabolismo e perdere peso in modo sano ed equilibrato. Il natale è alle porte, cosa stai aspettando?