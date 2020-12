Allerta alimentare, si allunga la lista di prodotti ritirati per ossido di etilene

Il Ministero della Salute continua ad aggiornare la lista di prodotti ritirati dal mercato. Richiamato nuovo prodotto da forno per ossido di etilene

Non sembra placarsi la lista di prodotti da forno ritirati dal Ministero per la presenza di ossido di etilene nei semi di sesamo importati dall’India.

Ritirati pochi giorni fa i Mini Grissini ai 7 Cereali del brand Aligrà, confezionati in vaschette da 500 grammi e con data di scadenza 26 aprile 2021. I lotti interessati al fermo sono i seguenti:

Lotto di produzione L.2047, data di scadenza o termine minimo di conservazione 18/04/2021

Lotto di produzione L.2048, data di scadenza o termine minimo di conservazione 26/04/2021

La ragione sociale dell’OSA ed il marchio del produttore sono i medesimi, Aligrà Srl, via dei Trasvolatori Atlantici n. 38-40, 44124 Ferrara.

Sembra sia stato lo stesso stabilimento ad avvertire della presenza di semi di sesamo contaminati da ossido di etilene. Un problema fitosanitario che, come ricordato, sta riguardando diversi articoli alimentari da diverse settimane a questa parte.

La lista dei prodotti ritirato per ossido di etilene si allunga

L’ossido di etilene è un composto chimico utilizzato in vari settori industriali. Il pesticida è utilizzato in India come additivo per diminuire il rischio di formazione della salmonella nei semi di sesamo ma è stato utilizzato oltre i limiti e quindi è diventato cancerogeno per l’industria agroalimentare che ne fa utilizzo.

Le normative vigenti lo impongono a 0,05 mg al chilo mentre le dosi nei prodotti segnalati superano anche di mille dosi le quote stabilite.

Solo qualche giorno fa è stato ritirato un Olio di sesamo tostato marchio “Clearspring” con data di scadenza 03-11-2021, confezionato con capienza pari a 250 ml. Olio “Clearsparing” del 08-08-2021 della medesima quantità del primo. E infine “Kikkoman Sesame Dressing” con lotto di produzione numero L41 e L42, da 250 ml.