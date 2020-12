Amadeus in direzione Sanremo, “sopra un tappeto di nuvole” – FOTO

Amadeus annuncerà giovedì sera i 26 Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2021: intanto vola “sopra un tappeto di nuvole” – foto

Amadeus sarà protagonista nella serata di giovedì, quando renderà noti i nomi dei cantanti e dei brani che vedremo e ascolteremo nel corso del Festival di Sanremo 2021. Intanto, nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma Sanremo Giovani, il conduttore ha anticipato qualcosa.

Si tratta di cosa ci attenderà nella prossima edizione della kermesse canora. “Tra i 26 artisti in gara ci saranno 10 donne“. Il direttore artistico ha dichiarato. “Vorrei che fosse il festival della rinascita, in questo periodo così complicato con la musica che è morta per quasi un anno“.

Amadeus, il post pubblicato tramite il proprio profilo Instagram – FOTO