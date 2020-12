Annalisa bellissima mentre è pensierosa e guarda il vuoto davanti a sè, chissà a cosa starà pensando la bella cantante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

La cantante savonese è stupenda mentre guarda verso l’infinito pensierosa. Nella didascalia scrive:”Un penny per i tuoi pensieri”. La cantante è sempre più bella e brava ed è molto amata dal pubblico. Su Instagram ha 1,4 milioni di followers. Tutti la vogliono a Sanremo, nei commenti gli utenti scrivono “Ti vogliamo all’Ariston”, “Aspettiamo con ansia di sapere se parteciperai a Sanremo”. I cantanti di Sanremo 2021 saranno infatti annunciati giovedì 17 dicembre, domani, in diretta tv su Rai Uno.

Annalisa duetta con Achille Lauro per un Jingle Bells tutto rock

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

La bella cantante ligure per natale canta un Jingle Bells rock con Achille Lauro. Il video è ambientato negli anni ’20 e i due appaiono sia in versione bambini che adulti e fanno una performance fantastica. Sono davvero una bella coppia in arte. Lui ha partecipato a Sanremo l’anno scorso portando delle mise assolutamente rivoluzionarie e fantastiche. Lei si vocifera che potrebbe partecipare a questo Sanremo 2021, lo sapremo domani quando verranno annunciati i nomi dei 26 cantanti in gara. Intanto nell’attesa possiamo goderci la canzone di natale.

Anche il pezzo di questa estate chiamato Tsumani di Annalisa ha riscontrato molto successo diventando una delle hit estive. Su youtube ha raggiunto 5,3milioni di visualizzazioni il video. Numeri importanti e non da poco, questo dimostra quanto la cantante sia benvoluta dal pubblico. La cantante incontra il successo partecipando ad Amici di Maria De Filippi, arrivando seconda e ottenendo il Premio alla critica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

Ha partecipato ben 4 volte a Sanremo ma senza mai vincerlo, nel 2018 è arrivata però terza con il brano Il mondo prima di te. Forse se quest’anno parteciperà potrebbe essere la sua occasione. Non è facile serve una canzone unica, speciale e che coinvolga tutti. In molti confidano nelle capacità e nel talento della bella savonese, staremo a vedere.