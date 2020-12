Antonella Clerici confessa: “Mia sorella Cristina finge di non conoscermi”

La conduttrice Antonella Clerici si confessa a cuore aperto sul rapporto con la sorella: “Finge di non conoscermi, ma ecco perché lo fa…”

Un’Antonella Clerici a cuore aperto, è quella che si confessa ai microfoni di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”. Il volto noto della tv italiana parla dei suoi progetti lavorativi ma non solo… Al momento è impegnata nella conduzione di ‘È sempre Mezzogiorno’ e ‘The Voice Senior’.

La conduttrice ha parlato anche della sua ‘giovinezza’ facendo riferimento ai suoi studi. A Legnano Antonella Clerici ha fatto il liceo classico, ma poi il suo percorso è continuato a Milano dove ha studiato giurisprudenza. Tante le amicizie che sono rimaste di quegli anni – confessa la Clerici – con molte compagne di scuola inoltre è rimasta molto legata facendo anche le stesse scelte all’università.

NON SOLO LAVORO NELLA VITA DI ANTONELLA CLERICI…

Non solo lavoro però nella vita di Antonella Clerici, che decide aprire il suo cuore e di parlare anche del suo rapporto con la sorella minore. Quest’ultima è una psicoterapeuta ed “è una persona molto schiva e riservata”. Antonella Clerici ha poi confessato: “Quando qualche cliente le chiede se per caso è mia sorella, perché magari nota delle somiglianze lei finge di non conoscermi. È molto severa e mi critica sempre, ma sono ovviamente critiche costruttive”. Un ottimo rapporto però quello che lega Antonella alla sorella che insieme hanno affrontato uno dei momenti più brutti della loro vita: la perdita della loro mamma. E’ stato proprio in quel momento che la Clerici ha trovato appoggio e conforto nella sorella, tanto che non smette di ringraziarla per averla aiutata a superare il periodo critico.

Antonella Clerici però aveva un sogno nel cassetto se non avesse iniziato la carriera televisiva. Infatti alla conduttrice televisiva sarebbe piaciuto “fare il magistrato o il giudice”.