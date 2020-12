Antonella Clerici malore durante la trasmissione, è panico in studio

Antonella Clerici non avrebbe retto la diretta del programma Rai che presenta ogni giorno, un mancamento che getta nel panico lo studio.

Antonella Clerici, volto storico RAI, è impegnata ogni giorno con È sempre mezzogiorno. Un programma tutto suo e che regala soddisfazioni alla veterana conduttrice. Tuttavia, nella puntata di oggi qualcosa è andato storto. Durante uno dei giochi quotidiani nei quali vengono coinvolti i telespettatori, precisamente durante il gioco del bonsai e nel momento in cui la signora da casa aveva vinto, la frase pronunciata dalla Clerici preoccupa lo studio. “Aspetta che mi siedo perché ho un mancamento”.

La signora Rosa aveva indovinato il numero delle foglioline del bonsai aggiudicandosi quindi 5.650 euro in buoni spesa. In realtà la conduttrice era felice per la vincita della telespettatrice e quindi si è seduta per firmare l’assegno “Ma che bel Natale, che bello, sono contentissima”. Un momento che la Clerici ha voluto ricordare anche tra le stories del suo profilo Instagram.

Antonella Clerici, “…è tutta una sofferenza…”

Dopo il lieto momento scandito dalla vincita della signora Rosa, Antonella Clerici accompagna Sergio Barzetti per preparare la ricetta del giorno parlando comunque di un tema scottante e che sta nel cuore di tutti: il Natale. La conduttrice ha manifestato un senso di tristezza per quanto sta accadendo: “Sarà diverso un po’ per tutti, ma per una giusta causa” sottolineando altresì l’amarezza nel dover festeggiare in maniera diversa rispetto agli altri anni. L’assenza dei propri cari crea una profonda sofferenza per tutti, nessuno escluso.

A proposito di Natale, la boccia di The Voice Senior appesa sul suo albero e condivisa giorni fa sul suo profilo Instagram è davvero delizia.