Antonella Mosetti: look total nude, un buongiorno da capogiro – FOTO

La showgirl Antonella Mosetti ha deciso di augurare ai suoi fan un buongiorno alternativo: senza vestiti e senza occhiaie.

Gli scatti provocanti della showgirl italiana, Antonella Mosetti, sono ormai all’ordine del giorno. Quando la piattaforma Instagram sembra essersi abituata alle novità inerenti alle giornate esplosive di Antonella, ecco i suoi nuovi video apparire anche su TikTok. Questo pare che sia stato un anno all’insegna dei social per lei. L’ultimo scatto ne è la prova assoluta.

Il “no” di Antonella Mosetti a vestiti ed occhiaie

Soltanto tre ore fa è apparso l’ultimo post sul profilo della soubrette. Il mattutino selfie di Antonella fa subito la scorta di moltissimi mi piace. Lei appare in primo piano, i filtri bellezza che nascondono sapientemente le occhiaie tipiche del buongiorno, e per concludere, un outfit davvero molto minimale.

Mentre con le braccia improvvisa un top molto stretto, lascia soltanto intuire che sia prossima ad un tuffo nella vasca da bagno. La didascalia dello scatto riporta soltanto un augurio per una buona giornata accompagnato da un grande sole luminoso, che Antonella voglia prendere le sue sembianze ed accecare i suoi fan? Molto probabile.

Inoltre Antonella, due giorni fa, è stata ospite degli studi Mediaset di Cologno Monzese. Durante lo scorso Live Non è La D’Urso, si è espressa in proposito dell’attuale relazione amoroso tra Paolo Brosio e la sua fidanzata. In quell’occasione, rispetto all’outfit evanescente scelto per la foto di stamani, avrebbe mostrato un look molto più definito.