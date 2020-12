Beautiful, anticipazioni puntata 16 dicembre: i risultati del test di Katie

Beautiful, anticipazioni 16 dicembre: mentre Brooke sta ancora litigando con Shauna, arriva il risultato del test di Katie.

Katie sta male: ha bisogno di un nuovo rene e l’intera famiglia Logan attende l’esito del test di compatibilità di Brooke. Dopo che Donna e Hope sono risultate incompatibili, non resta che sperare che questa sia la volta buona. Nel frattempo la più grande delle sorelle Logan si scontra duramente con Shauna. Tra le due donne volano parole ed insulti davvero pesanti. Brooke accusa Shauna di aver sedotto suo marito, mentre Shauna rinfaccia a Brooke tutti i suoi sbagli. Nello stesso momento, alla casa sulla scogliera si sta tendendo un confronto durissimo tra Steffy e Ridge riguardo alla possibilità della ragazza di perdonare Thomas.

Beautiful, anticipazioni 16 dicembre: Brooke non è compatibile

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che il litigio tra Brooke e Shauna continuerà fino all’arrivo di Flo. La ragazza cercherà di pacificare gli animi, ma con scarsi risultati. Proprio quel momento arriverà il risultato del test di compatibilità tra Katie e Brooke: negativo. Vedremo dunque Katie piangere in preda alla disperazione. Quando la notizia giungerà a Brooke, Shauna avrà una subdola idea.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Steffy non mollerà la presa. È stata magnanima in passato, ma non è più il momento di esserlo. Per quanto desideri aiutare suo padre, lo sforzo che le sta chiedendo è troppo grande. Nel mezzo della discussione verrà fuori il nome della donna che ha diviso Ridge e Brooke: Shauna Fulton.