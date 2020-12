Beautiful, anticipazioni 17 dicembre: mentre Brooke sta litigando furiosamente con Shauna, le arriva un messaggio dall’ospedale.

Il risultato del test di Katie è arrivato: Brooke non è compatibile. Si spengono così le speranze della più giovane delle Logan, costretta alla dialisi. Ma c’è di più. Sembra infatti che nemmeno le cure stiano facendo effetto e che Katie potrebbe non farcela a sopravvivere a quest’ennesima, estenuante attesa. Mentre la donna piange, pensando al figlio Will, la famiglia si premura di avvertire Brooke.

Beautiful, anticipazioni 17 dicembre: Ridge racconta la sua versione dei fatti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Brooke starà litigando furiosamente con Shauna quando le arriverà il messaggio con i risultati del test di Katie. Flo, che è rientrata a casa da poco, non sa più come dividere la madre e la zia ed assiste impotente alla scena. Quando Brooke se ne va di casa, commentando di essere stata l’ultima possibilità di sua sorella, a Shauna verrà in mente un’idea. Forse esiste qualcuno compatibile con Katie e quel qualcuno è in quella stanza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Nel frattempo alla casa sulla scogliera, Steffy conversa animatamente con Ridge. Dopo aver saputo che è Shauna la causa della rottura tra lui e Brooke, la ragazza ammetterà di non essere sorpresa che la Logan abbia voluto chiudere con lui. Per una volta, Brooke e Steffy si trovano sulla stessa lunghezza d’onda.