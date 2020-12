Belen ci delizia con un suo primo piano che è da far girare la testa. Bellezza e sensualità in un sol momento, fan in delirio

Belen Rodriguez torna al bianco e nero. La showgirl argentina tra le più seguite sui social torna sui suoi passi e sceglie ancora di condividere le sue emozioni ed i suoi momenti in bianco e nero.

È una cosa che aveva già fatto tempo fa e molti l’avevano interpretata come un momento no per l’ex di Stefano de Martino che effettivamente non passava un momento molto facile della sua vita. Il suo matrimonio con il ballerino naufragato per la seconda volta l’ha portata per l’ennesimo momento al centro del gossip tra chi parlava di corna imputando Alessia Marcuzzi come la terza incomoda che aveva rovinato la loro favola d’amore e chi di incongruenze affettive.

La verità la conoscono solo loro due che al momento di certo sono più distanti che mai. Belen si sta rifacendo una vita insieme al suo ennesimo compagno. Lui è il giovanissimo Antonino Spinalbese che se inizialmente lo mostrava velatamente sui social, ora è un susseguirsi di video e foto amorose, tra abbracci, baci sensuali e momenti di quotidianità in casa.

Il 25enne sembra aver davvero rubato il cuore di Belen che come sappiamo purtroppo non è mai stata troppo fortunata in amore e speriamo che questa sia per lei la volta buona.

Belen, il suo profilo è da far girare la testa

Ed in bianco e nero Belen ci delizia con un suo bellissimo primo piano. Uno scatto quasi rubato, leggermente sfocato che lei ha scelto di condividere con la sua grande comunità che la segue. Quasi 10 milioni di follower su Instagram e tanta voglia di scoprire tutto di lei.

Una bellissima treccia che parte dal capo e scende sulla spalla, occhi chiusi, un po’ truccati, sopracciglia come sempre perfette e ben definite e due labbra carnose e sensuali. È con questo splendido profilo che la mamma di Santiago ci delizia con uno scatto che non è affatto malinconico, anzi.

Lei infatti lo definisce come un “profilo di emozioni”. E chissà quali sono le emozioni che sta vivendo in questi momenti la bella Belen. Da quello che si capisce pare di serenità dopo tanti mesi di fuggi fuggi dal gossip e di rapporti sicuramente non facili.

Adesso c’è il suo Antonino che la coccola e la protegge tanto che lei si perde addirittura nei suoi baci, sensuali e affettuosi, bellissimi come non mai.