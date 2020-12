Una bellissima e radiosa Jane Alexander: lo sguardo intrigante – FOTO

Una radiosa Jane Alexander. L’attrice inglese più amata dagli italiani si mostra sul social in uno scatto in cui è bellissima e il suo sguardo è intrigante.

Bella e radiosa. Jane Alexander si mostra sorridente nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram. Una foto in bianco e nero, dallo sguardo intrigante.

E i suoi 212 mila follower apprezzano. Tanti i commenti positivi al post dell’attrice inglese tra le più amate d’Italia.

La foto è stata postata poche ore fa dal sul profilo jinnyminnypinny. Ad accompagnarla la didascalia “It’s a beautiful day” seguita da un cuoricino nero. Poi dopo i ringraziamenti al fotografo e all’ hairstylist. Jane ricorda che la foto è stata scattata quest’estate in Puglia. Chiude ringraziando sole, casa e amici.

Molto attiva sui social, i suoi follower amano i suoi scatti. Jane spesso accompagna le immagini con didascalie ironiche e intelligenti creando un dialogo con i suoi seguaci.

Jane Alexander sorridente e serena, ritrova la pace

Classe 1972, alta 183, occhi verdi e capelli rossi, Jane ha origini britanniche. Di famiglia nobiliare, è attrice, conduttrice e modella.

Giovanissima si trasferisce in Italia con i genitori. A sedici anni intraprende la carriera di modella. Da lì inizia anche a recitare in alcune pellicole.

Nel 2001 il debutto in tv nella conduzione di Coming Soon Television e altri programmi. In particolare è il ruolo di Lucrezia Van Necker, interpretato in Elisa di Rivombrosa, a renderla famosa.

Dopo, tante le commedie interpretate. Jane è entrata poi nel 2018 nel mondo del Grande Fratello Vip, dichiarandolo tuttavia in seguito un errore.

In quel periodo era fidanzata con il compagno Gianmarco, ma nel programma scattò un flirt con un alto concorrente.

Dopo questa esperienza l’attrice ha ritrovato la serenità ed ha recuperato il rapporto con il suo storico fidanzato.