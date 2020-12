Carolina Stramare, i leggings in pelle accentuano una caratteristica fisica – FOTO

Carolina Stramare, l’ex Miss Italia in giro per la città con un outfit che spacca, i leggings in pelle evidenziano il lato B tondeggiante. Una bomba di sensualità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

In giro per Milano Carolina Stramare, l’ex Miss Italia si lascia immortalare vicino ad una macchina. La sequenza prevede tre scatti, tutti bellissimi. Un connubio tra spontaneità e bellezza che non passa di certo inosservato. Così come il suo outfit, pericoloso al punto giusto. Tutto sulle tonalità del grigio e del nero, quello che balza all’occhio tuttavia sono i leggings neri, in pelle che danno un tocco rock decisamente alla mise della modella. Tuttavia, essendo di spalle Carolina crea un gioco hot: i leggings evidenziano un lato B scolpito e assolutamente tondeggiante. Inutile dire i commenti di apprezzamento per la Miss sono numerosissimi, molti ne apprezzano la spontaneità con la quale Carolina si lascia immortalare.

LEGGI ANCHE ->Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini non entra colpa di Elettra

Carolina Stramare, il video dei ricordi per il suo giorno più bello

Vai su successivo per vedere le foto di Carolina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

LEGGI ANCHE->Tommaso Zorzi: chi è l’ex fidanzato che lo aspetta fuori dal reality

Una nuova Miss Italia è stata eletta e Carolina ha voluto dare il suo contributo emotivo con un video che ripercorre i momenti più salienti della sua fascia di Miss Italia. Un titolo che l’ha cambiata molto e che le ha dato tanto, ecco infatti quanto espresso dalla Stramare sul suo profilo Instagram: “È arrivato il momento. È stato un anno (…e poco più) strano, diverso, ma stracolmo di momenti indelebili che porterò per sempre nel cuore.

Grazie @missitalia. Tua Carolina” .

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

I fan comunque la rassicurano: Non ci sarà mai più una miss più bella, con tutto il rispetto per chi viene dopo.