Chiara Ferragni, mostra il make-up ma dietro di lei il caos

Chiara Ferragni si filma ma alle sue spalle va in scena una gag troppo simpatica. A mostrarla Fedez: protagonisti Leone e Matilda

Chiara Ferragni e le scene di famiglia che la rendono sempre più una del pubblico che la segue. L’imprenditrice digitale che negli ultimi tempi si mostra sempre più in una versione easy e vicina a tutti i follower ci ha deliziato con un teatrino molto simpatico su Instagram.

Nulla di architettato ma frutto della quotidianità casalinga di chi vive con un bambino che gioca, scherza e ride ma a volte anche piange per piccole cose. È quello che è successo all’influencer numero uno al mondo.

Lei è intenta a mostrare con un video selfie il suo make-up del giorno come spessissimo fa nelle sue Instagram Stories quando di sottofondo si sente un piano e delle piccole urla. Cosa sarà mai successo in casa Ferragnez? Basta guardare le Instagram Stories del marito Fedez per capire cosa accade nella stanza affianco.

Chiara Ferragni, ecco cosa succede alle sue spalle

Cosa sarà successo alle spalle di Chiara Ferragni? A cosa è dovuto il pianto disperato che si sente chiaramente nel video che lei ha condiviso per mostrare il suo make-up? Si tratta di suo figlio Leone che piange disperato. Il piccolo di più di due anni è triste per un fatto appena accaduto.

Per rendersi conto di quello che succedeva mentre mamma Chiara si filmava basta guardare le stories di Fedez che ha immortalato un duello tra Leone e la cagnolina Matilda. Motivo della contesa un peluche a forma di bottiglia di champagne che Matilda aveva in bocca e che Leone voleva a tutti i costi cercando di “rubarglielo” con tutte le sue forze.

In pigiama e con il cerchietto con le renne Leone si è dimenato sul pavimento per parecchio tempo chiedendo alla sua Mati di darle la bottiglia ma niente da fare.

E così Leone sconfitto è scoppiato a piangere. Fedez interviene andando verso il piccolo ma esclama: “Questi sono capricci, resta lì disperato…” parole che poi si sentono anche nel video di Chiara che commenta: “Il suono per chi vuole capire cosa significa avere una famiglia”.