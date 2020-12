Clizia Incorvaia ci delizia su Instagram con una foto strepitosa, oltre alla sua bellezza c’è un dettaglio che colpisce

Clizia Incorvaia nella sua ultima foto su Instagram sembra una ragazzina. Una ventenne pronta per uscire e fare shopping. Chiunque non conoscesse la sua età non direbbe altro che questo. E invece la biondissima ex moglie di Francesco Sarcina, leader delle Vibrazioni, ha spento da poco le sue 40 candeline.

Strano a dirlo ma sulla carta l’età avanza anche se lei si mantiene sempre giovane. Merito anche del suo giovane amore, Paolo Ciavarro, il figlio del bel Massimo, che ha conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip nella scorsa edizione e se ne è follemente innamorata.

Squalificata dal gioco, questa esperienza per lei è stata salvifica. I due da quando si sono conosciuti nella casa più spiata d’Italia non si sono più lasciati, lei lo ha aspettato e lui per il suo compleanno le ha regalo un bel anello, ma per il matrimonio c’è tempo, hanno spiegato.

Oggi Clizia è seguitissima sui social network: il suo account Instagram vanta ben 572mila follower e lei ne approfitta per mostrarsi in tutta la sua bellezza.

Clizia Incorvaia, un’esplosione di sorriso e bellezza

Una vera e propria ragazzina come dicevamo sembra Clizia Incorvaia nell’ultima foto pubblicata su Instagram. Bellissima e sorridente incanta il social dell’immagine con uno scatto in cui non sembra quasi nemmeno lei.

Minigonna rosa a pieghe che lascia scoperte le gambe, maglioncino con bottoni e scollo piango, cappello di lana dello stesso colore, pelliccia “appesa” su una spalla, pochette bianca in mano e una grande risata che chiude il cerchio.

Occhi chiusi, capelli sciolti biondissimi che le cadono sulle spalle e un make-up perfetto. Si capisce subito che è un momento di gioia per Clizia Incorvaia e lei ci propone uno dei suoi buoni propositi per chiudere questo anno non molto fortunato nel migliore dei modi. Come? Con il sorriso.

“Buoni propositi di fine anno: ricordarsi di ridere sempreeee♾” ha scritto a corredo della foto e tutti i suoi fan che la amano non possono che darle ragione.