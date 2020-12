Elisabetta Gregoraci e Anna Tatangelo, il loro video su Tik Tok conquista il web: fan folgorati e piano di visualizzazioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Anna Tatangelo ed Elisabetta Gregoraci insieme in un video che spopola su Tik Tok e non solo. Le due bellissime della televisione italiana stanno paralizzando il web con la loro performance. Tutti pazzi per Eli e Anna che insieme sono un’esplosione d’eros.

Le due, amiche di lunga data, hanno deliziato il web con una piccola ma esuberante esibizione. Nelle ultime settimane sono state indubbiamente al centro di momenti televisivi d’eccezione targati Mediaset.

Elisabetta tra i grandi protagonisti del Grande Fratello Vip, uscita volontariamente dopo la comunicazione dell’allungamento del programma fino a febbraio ma molto amata dal pubblico ed Anna grande giurata di All Together Now, il talent show condotto da Michelle Hunziker su Canale 5.

Insomma il loro nome ha rimbalzato ovunque e ora che sia la Tatangelo che la Gregoraci hanno terminato la loro esperienza si sono riunite da buone amiche e hanno dato fuoco alle fiamme.

LEGGI ANCHE –> Belen ritorna al bianco e nero, occhi chiusi e un “profilo di emozioni”: fantastica – FOTO

Elisabetta Gregoraci e Anna Tatangelo, sensualissime su Tik Tok

LEGGI ANCHE –> Shaila Gatta, seducente stesa sul bancone di Striscia: che fisico mozzafiato – Foto

Sì fiamme di sensualità per due donne bellissime e amatissime. La bionda e la mora, Anna Tatangelo ed Elisabetta Gregoraci si sono scatenate sulle note di Guapo, il singolo che questa estate ha segnato il ritorno della cantante, ex di Gigi D’Alessio in musica.

Lo hanno ballato tutti e anche loro hanno deciso di cimentarsi in questa performance che è un’esplosione d’eros incredibile che ha mandato in visibilio i fan.

Amiche di lunga data con un rapporto solido che si è rafforzato sempre di più, ballano fianco a fianco mentre cantano anche. Elisabetta con un vestito elegantissimo nero pieno di paillettes, lungo dietro e cortissimo davanti, lunga coda che cade dal lato e tacchi vertiginosi. Anna, invece, in tenuta decisamente più casual con jeans larghi e un micro top che lascia scoperta pancia e spalle, biondissima con capelli sciolti e super lisci.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Movimenti sensuali e molta complicità tra le due belle della televisione che hanno visto decollare il loro video. Numerosissime visualizzazioni e fan catturati dalle loro movenze.