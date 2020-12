Federica Fontana sul terrazzo in un body nero che toglie il fiato-FOTO

La Fontana appare su Instagram in una foto che la ritrae stupenda in un body nero sexy, sul terrazzo mentre pratica stretching

Federica Fontana in terrazzo al sole con indosso un body nero che delinea le sue belle forme, spettacolo. Nella didascalia scrive:”Oggi sono qui! Con la mente il cuore e il desiderio…si viaggia con il pensiero! I viaggi al tempo del covid…”. Era solo un ricordo di questa estate quindi, in effetti fa troppo freddo a Milano ora per mettersi in body sul terrazzo.

La Fontana nelle stories Instagram rimprovera i follower

Federica Fontana nelle stories Instagram di ieri si è rivolta ai followers, augurandosi che non siano andati in giro per negozi ad ammassarsi come è accaduto domenica. Purtroppo quella bravata potrebbe esserci costata le feste natalizie, infatti il governo ha in programma di aggiungere alcune restrizioni. La Fontana in vari suoi post ha mostrato la sua insofferenza per la situazione del coronavirus nel nostro paese. Sotto a un post scrive queste parole:

“Non siamo progettati per gestire a lungo la segregazione. Detto questo, le conseguenze per la salute mentale del COVID-19 sono già visibili e raggiungeranno solo tra un pò il loro picco massimo, per durare più a lungo della pandemia”. Dalle parole della Fontana traspare una grande preoccupazione sulle ripercussioni dell’isolamento. Nel suo post continua scrivendo:”L’isolamento prolungato può influire negativamente sulla salute, andando ad alterarne i ritmi del sonno, dell’alimentazione e del movimento. Così facendo, vengono a deprimersi i naturali canali di espressione e piacere dell’uomo, con una conseguente deflessione dello stato d’animo”.

Parole che fanno venire i brividi e ci mettono davanti a una realtà che non vorremmo mai accettare. Si parla sempre della malattia e dei contagi ma si parla poco delle conseguenze psicologiche dovute all’isolamento e alla non socializzazione. La Fontana invece ha ritenuto opportuno rendere i suoi follower informati su queste ripercussioni che non sono da sottovalutare. Brava Federica!