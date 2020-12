Ferragni-Fedez, a Leone “scappa” il nome della sorellina: genitori spiazzati

Per Chiara Ferragni e Fedez i grattacapi non finiscono mai: dopo le polemiche che si sono abbattute sul rapper, il piccolo Leone si è fatto sfuggire il nome della sorellina. Siete curiosi di scoprire come si chiamerà?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Nonostante le accuse che vengono loro rivolte quotidianamente, a casa dei Ferragnez il sorriso non manca mai. Chiara Ferragni e Fedez, già genitori del piccolo Leone, sono in attesa della loro secondogenita. Tuttavia, l’ansia dei fan di conoscerne il nome potrebbe essere soddisfatta molto presto. Il primogenito, infatti, sembra essersi lasciato sfuggire il nome della sorellina.

Dopo aver precedentemente pronunciato il nome di Rachele – che, stando alle spiegazioni di papà Fedez, era semplicemente il nome di una bambola -, Leone pare aver svelato il “segreto” di famiglia. Il nome della nuova arrivata, a detta del piccolo, sarebbe Peppino. Tra una risalta e l’altra, il rapper e sua moglie si sono divertiti ad ironizzare sull’accaduto, autoproclamandosi la “Peppino’s family“.

Fedez e Chiara: la coppia più bersagliata d’Italia

Nonostante i riconoscimenti a loro conferiti per l’impegno nel sociale, Fedez e Chiara Ferragni continuano ad essere il bersaglio di molte polemiche. Di recente, infatti, ad esser criticata è stata un’iniziativa benefica pensata dal rapper, e documentata dettagliatamente tramite i social.

Il cantante, che ha organizzato una raccolta fondi per tutti coloro che, nel periodo corrente, si trovano in difficoltà, è riuscito a raccogliere una cifra pari a 5.000 euro. Tuttavia, è divenuto oggetto di critiche il modo attraverso cui Fedez ha scelto di distribuire questi soldi a cinque persone estratte a caso: a bordo della sua Lamborghini, e con tanto di telecamere a filmare il tutto.

In molti si sono lanciati in un vero e proprio attacco al rapper. In particolare, Selvaggia Lucarelli e Fabio Volo hanno polemizzato contro il cantante, accusandolo di esibire pubblicamente i propri gesti per pura ostentazione, quando invece la beneficenza dovrebbe essere svolta in silenzio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Nonostante le accuse, Fedez e Chiara proseguono imperterriti sulla loro strada, cercando di fare tutto il possibile per aiutare i più bisognosi. Di recente, il sindaco di Milano ha anche deciso di premiarli con l’Ambrogino d’oro, per i servizi resi alla loro città.