Flavio Briatore e Heidi Klum: la loro figlia conquista il web

Flavio Briatore, il proprietario della catena Billionaire, ne ha avute di donne nel suo passato ma soltanto due hanno conquistato il suo amore: Elisabetta Gregoraci e Heidi Klum. L’imprenditore si è sposato con la showgirl calabrese e dalla loro relazione è nato Natan Falco, mentre non ha mai chiesto la mano alla supermodella tedesca dalla quale si è separato a pochi mesi dalla nascita della loro figlia. Oggi la loro bambina ha sedici anni e da poco è approdata nel mondo della moda diventando così una delle modella più gettonate.

Flavio Briatore e Hedi Klum: chi è la figlia?

Tutti conosciamo la storia d’amore tra l’imprenditore e Elisabetta Gregoraci, ma cosa sappiamo della relazione con la modella Heidi Klum? I due hanno avuto una bambina nel 2004, Helena per tutti Leni oggi ha sedici anni. Dopo la loro separazione, la piccola fu adottata ufficialmente dal cantante Seal, marito della madre dal 2005 al 2014, che le ha dato anche il suo cognome Simons. La modella però dopo essersi divorziata ha deciso di restituire alla figlia il suo cognome di nascita, diventando per sempre Helena Klum. Per molto tempo Heidi è riuscita a tenere lontana sua figlia dal mondo del gossip e dello spettacolo, ma anche per la piccola sedicenne è arrivato il momento di approdare nella moda ed oggi è su tutte le copertine di Vogue Germania.

La piccola Leni si sente a suo agio nel suo mondo, proprio come sua mamma Heidi. ” Come modella, posso lasciare andare tutto ed essere semplicemente chi sono” ha spiegato in un’intervista.