Gessica Notaro, confermati 15 anni all’ex: “Ma non lo perdono”

Gessica Notaro: “Nessuno può più dire che Tavares è innocente”. L’uomo è stato condannato per lesioni e stalking

E’ arrivata la condanna definitiva per l’ex fidanzato di Gessica Notaro. La Cassazione ha confermato tutto. Per l’uomo ci sono 15 anni di carcere. Per Gessica una liberazione, dopo anni di processo dove c’era qualcuno che lo definiva innocente. “Sono molto contenta, ho fatto bene a riporre la mia fiducia nella magistratura che non mi ha tradita: una pena esemplare”, riporta fanpage. L’ex fidanzato è stato condannato per averla aggredita con dell’acido. Per lui 15 anni, 5 mesi e 22 giorni di carcere. E’ la condanna inflitta così motivata: “meditata ferma volontà di punire per sempre la vittima privandola non solo della sua speciale bellezza, ma della sua stessa identità, così da cancellarla agli occhi di chiunque, non potendola ‘possedere’ egli stesso”.

Gessica Notaro, condanna definita al suo aggressore: 15 anni

Il fatto accadde nel 2017. Tre anni di processo, poi la condanna. L’aggressione con l’acido avvenne a gennaio del 2017 sotto la casa della madre. Gessica fu colpita all’occhio. Poi c’è stato il ricovero in ospedale con una serie di interventi chirurgici per porre rimedio ai danni al meglio possibile. Nonostante i danni, la modella ha proseguito con il suo lavoro. In particolare si è prestata come testimonial contro la violenza sulle donne. Dopo tre anni, Gessica è ancora costretta a sottoporsi a dei trattamenti all’occhio colpito. Poi al Resto del Carlino, la giovane modella ha dichiarato: “Hanno fatto sentire me sul banco degli imputati, perché ho parlato pubblicamente e in televisione della vicenda. Quando io, invece, credo di essermi sempre comportata da signora, nonostante sia la vittima”.

Poi un riferimento al suo ex, al suo aggressore. Dice di non perdonarlo perchè non si è mai pentito. Una ferita che non si chiuderà con la vicenda giudiziaria come afferma la stessa Gessica. Questa storia lascerà il segno nell’anima.