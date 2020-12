Gf Vip, il web chiede la squalifica di Filippo Nardi per le frasi choc sulla Ruta

Gf Vip, la tensione tra Filippo Nardi e Maria Teresa Ruta si acuisce. Il web invoca la squalifica a seguito degli insulti che il “Conte” ha rivolto alla showgirl

Tra Filippo Nardi, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, e la veterana Maria Teresa Ruta non corre buon sangue. I due, fin dal principio, non sono riusciti ad instaurare una buona sintonia, complice l’atteggiamento di Nardi. Appena arrivato in casa, quest’ultimo ha infatti accusato i Vip di essere sporchi, e di non tenere in ordine la cucina come si dovrebbe. La showgirl, che si è sentita punta sul vivo, non lo ha di certo preso in simpatia.

Nelle ultime ore, tuttavia, la situazione tra i due coinquilini sembra essere degenerata. Il web invoca la squalifica di Nardi, a seguito delle parole inappropriate da lui rivolte alla Ruta. Cosa ha scatenato le ire dei telespettatori?

La frase choc contro la Ruta: Filippo Nardi verrà squalificato?

Nelle ultime ore, il “Conte” Nardi è finito nell’occhio del ciclone a seguito di alcuni appellativi rivolti a Maria Teresa Ruta. I due, che si sono punzecchiati durante tutta la settimana, proprio non si sopportano.

Alla showgirl non è infatti andato giù il comportamento del nuovo concorrente, il quale l’avrebbe criticata più e più volte. Dopo averla definita la “meno attraente” all’interno della casa, Nardi ha avuto da ridire sul modo in cui i Vip gestiscono la cucina. E quest’ultima, come i più affezionati al programma sanno bene, è il “regno di Maria Teresa”.

Il web, nella giornata di oggi, sta chiedendo a gran voce la squalifica di Filippo. Quest’ultimo, parlando con gli altri Vipponi, ha infatti utilizzato degli appellativi alquanto pesanti nei confronti della shorgirl. A detta di Nardi, la Ruta sarebbe una figura borderline, ed affetta da psicosi.

Il pubblico, di fronte a queste parole, non è riuscito a trattenere l’indignazione, ed ha immediatamente invocato la squalifica del concorrente. Si attende la puntata di venerdì per scoprire se Alfonso Signorini, in accordo con la produzione, prenderà provvedimenti nei confronti di Nardi.