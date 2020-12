Ginevra Lamborghini sbotta: “Se dovete farlo, fatelo bene” – FOTO

La sorella della neosposa Elettra Lamborghini, Ginevra, si è lanciato nelle sue stories di Instagram contro chi scrive cose insensate sul suo conto

Poche ore fa Ginevra Lamborghini nelle sue stories di Instagram si è mostrata molto arrabbiata nei confronti di chi scrive cose insensate sul suo conto. Ha detto molto arrabbiata: “Quando leggo le balle che scrivete su di me, vabbè. Devo ammettere che avete della gran fantasia”. E prosegue: “Che poi le balle hanno le gambe corte, per cui se dovete dirle, ditele bene! Ve lo devo dire io come si dicono, a voi che siete così bravi?”

Probabilmente lo sfogo di Ginevra si riferisce a ciò che è accaduto nelle ultime ore a proposito del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Sembra però che la ragazza non sarà più tra i concorrenti, ad annunciarlo ufficialmente è stato proprio Alfonso Signorini che, nella puntata di Gfvip party, l’ha chiamata fuori dai giochi.

Ginevra Lamborghini, “Un leone non si cura dell’opinione di una pecora”

Signorini ha confermato l’ingresso nella casa di Cecilia Capriotti e Carlotta Dell’Isola, ma ha spiegato anche le motivazioni per cui è saltato l’arrivo di Ginevra. Sembra che esista un “veto” posto dalla sua famiglia legato all’impossibilità di parlare di fatti privati con gli altri coinquilini e in tv.

Voci parlavano anche che ci fosse una rivalità tra le due sorelle Lamborghini, motivo per cui Ginevra non si è presentata al matrimonio celebrato sul Lago di Como qualche mese fa. Signorini ha aggiunto: “Io non sono il tipo morboso che sta lì a voler sapere. Sapendo che tra lei e Elettra non corre buon sangue, è chiaro che le avrei chiesto il perché, perché non è che ho le fette di salame sugli occhi. Ma una volta che lei non ne vuole parlare, le avrei detto ‘ok, fammi conoscere chi è Ginevra’. Però sono scelte sue”.

Vista la reazione di Ginevra, probabilmente nulla di ciò che è stato detto – e scritto – è vero sui rapporti con la famiglia. Vedremo se la stessa interessata saprà darci qualche indicazione maggiore a riguardo-