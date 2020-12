Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini non entra colpa di Elettra

La discussa entrata di Ginevra Lamborghini ha finalmente trovato un epilogo, ma non è quello che ci aspettavamo

La sorella di Elettra Lamborghini, Ginevra non parteciperà al Grande Fratello Vip a causa della lite con la sorella. A svelarlo è stato proprio Alfonso Signorini. Ha annunciato che la giovane ereditiera e neo cantante non entrerà nel reality perché non vuole parlare della sorella Elettra con cui non è in buoni rapporti.

Salta il contratto di Ginevra Lamborghini con il GF Vip a causa di una clausola

La trattativa per l’entrata della sorella di Elettra Lamborghini sarebbe saltata a causa, di una clausola che la giovane avrebbe voluto introdurre nel contratto che impedisse di parlare della sua famiglia e nello specifico della sorella Elettra. A questo punto Signorini le ha fatto presente che lei entrava nella casa proprio perché è Ginevra Lamborghini. Sorella della più famosa Elettra e figlia di una famiglia storica e importante come quella dei Lamborghini. Se non si può parlare di queste due cose fondamentali non ha senso intraprendere questo percorso.

Anche perché all’interno del Grande Fratello Vip si parla solo delle dinamiche familiari e di vita di ognuno dei concorrenti. Si ripercorrono i passi della propria vita e di come si è arrivati fino a lì. Come faceva a partecipare se non poteva nulla di tutte queste cose. Non si sarebbe fatta conoscere come persona e a quel punto non c’era interesse nell’averla lì. Signorini ironizza spiegando che non si può mica parlare della sua linea di moda e della sua appena iniziata carriera da cantante. Non è mica Donatella Versace o Madonna.

Sicuramente saranno arrivate pressioni sia da Elettra che dalla famiglia Lamborghini che non voglio rivelare i motivi della loro lite. Insomma rimarrà per sempre un mistero questo litigio così grave tra sorelle che è costato addirittura l’invito alle nozze di Elettra, a Ginevra. In ogni caso Signorini rassicura che ci saranno dei sostituti molto interessanti.