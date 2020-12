Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 17 dicembre: la festa di addio

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 17 dicembre: a Milano è quasi Natale, ma per molti non sarà un Natale felice.

Si avvicina il Natale, ma al Paradiso si vivono solo guai. Roberta sta per partire per Bologna, ma non sa che Marcello ha intenzione di rimangiarsi tutto e stravolgerle i piani. Nel frattempo Giuseppe Amato è tornato in città ed Agnese si trova nella scomoda situazione di frequentare Armando in segreto. I loro figli iniziano a sospettare qualcosa, ma nessuno ne fa davvero parola.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 17 dicembre: Agnese è infelice

Dalle anticipazioni di Il Paradiso delle Signore scopriamo che le Veneri prepareranno una sorpresa per la partenza di Roberta. La festa di addio si terrà in una trattoria e tutti gli affetti più cari della ragazza sono invitati a partecipare. La ragazza sarebbe davvero felice della sorpresa, se non fosse che Marcello è scomparso e non si trova da nessuna parte. Roberta andrà a cercare il fidanzato per accertarsi che stia bene e quello che vedrà sarà per lei un vero e proprio shock.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Agnese non è affatto felice che Giuseppe sia tornato a casa. Mentre la sua relazione con Armando comincia a vacillare, il disagio che sta provando diventa sempre più evidente agli occhi degli altri. Sarà Gabriella a notarlo e a riferirlo a Salvatore che, in cuor suo, ha già capito tutto.