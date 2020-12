Inter-Napoli: le pagelle e il risultato della grandissima partita valida per il 12esimo turno di campionato.

Turno infrasettimanale spettacolare per la serie A. In questo dodicesimo turno non sono mancati colpi di scena e giocate spettacolari. Il big match è sicuramente quello giocato tra Inter e Napoli a San Siro. Le due squadre hanno sicuramente tra gli obiettivi quello di lottare per lo scudetto. I nerazzurri non convincono ma riescono a conquistare tre punti fondamentali. La banda di Conte si issa al secondo posto in classifica a meno uno dal Milan capolista. I partenopei, invece, restano al quarto posto.

Inter-Napoli: tabellino e pagelle

Gattuso, dopo appena 15 minuti, è costretto a cambiare la sua squadra per l’infortunio di Dries Mertens. Il belga esce dal campo in lacrime: entra subito Petagna. Gli azzurri giocano meglio ma la frazione termina senza grossi sussulti. Nel secondo tempo, invece, gli azzurri giocano prevalentemente nella metà campo nerazzurra. La squadra di casa, nell’unica sortita avanzata del match, conquistano un calcio di rigore. Nel caos generale, viene espulso Insigne per proteste. Lukaku con tranquillità trasforma in gol la massima punizione. Gli ospiti con grande forza riescono a reagire e creano tre colossali occasioni da gol: Politano e Di Lorenzo vengono fermati da super Handanovic, Petagna prende il palo nel finale. Nonostante la prova incolore, la squadra lombarda vola letteralmente in classifica e si avvicina al primo posto.

Inter 3-5-2: Handanovic 8, Skriniar 5.5, De Vrij 5.5, Bastoni 6; Darmian 6, Barella 6, Brozovic 6, Gagliardini 6, Young 5.5; Lautaro 5.5, Lukaku 6.

Napoli 4-2-3-1: Ospina 5; Di Lorenzo 5.5 , Koulibaly 6, Manolas 6, Mario Rui 6.5; Demme 6, Bakayoko 5.5; Lozano 7, Zielinski 5.5, Insigne 4.5, Mertens s.v (15′ Petagna 5.5).

Arbitro: Massa

Reti: 73′ Lukaku (Rigore)

Note: 72′ Espulso Lorenzo Insigne per proteste

MIGLIORE IN CAMPO: Handanovic

L’Inter, nel prossimo turno di campionato, sfiderà lo Spezia in casa mentre il Napoli andrà all’Olimpico per affrontare la Lazio.