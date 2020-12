Grave incidente in scooter: giovane padre muore in ospedale

Un giovane padre di 21 anni è morto in ospedale, dove era ricoverato da otto giorni in seguito ad un incidente in scooter avvenuto in località Campagnano, a Ischia Porto.

Dopo otto giorni in coma in ospedale, è deceduto ieri il ragazzo di 21 anni rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in località Campagnano, a Ischia Porto. Il 21 enne, divenuto padre di un bambino solo tre mesi fa, lunedì 7 dicembre era caduto mentre era alla guida del suo scooter finendo rovinosamente sull’asfalto. Sul posto erano giunti i soccorsi che l’avevano trasportato in ospedale, dove i medici hanno disposto il trasferimento in eliambulanza presso il nosocomio di Nocera Inferiore, dove purtroppo, ieri, dopo aver lottato tra la vita e la morte, è deceduto.

Non ce l’ha fatta Vincent Castagna, il giovane padre di Forio, comune sull’Isola di Ischia, rimasto coinvolto in un incidente stradale a bordo del suo scooter in località Campagnano, a Ischia Porto. Stando ad una prima ricostruzione, come riporta la stampa locale e la redazione di Fanpage, il 21enne lo scorso lunedì, 7 dicembre, si trovava alla guida del suo scooter, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo impattando violentemente contro l’asfalto.

Sul luogo dell’incidente erano sopraggiunti i soccorsi del 118 che dopo le prime cure avevano trasportato d’urgenza il ragazzo presso l’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, dove era stato ricoverato e indotto in coma farmacologico. Considerate le gravi condizioni, i medici avevano disposto il trasferimento in eliambulanza presso l’ospedale di Nocera Inferiore, dove 8 giorni dopo l’incidente, nella giornata di ieri, martedì 15 dicembre, il 21enne è deceduto.

Diffusasi la notizia del decesso, sono stati innumerevoli i messaggi di cordoglio per la famiglia del ragazzo, che lascia un bimbo di soli 3 mesi, pubblicati anche sui social network.