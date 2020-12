Jessica Franceschetti, spregiudicata e sexy: indossa solo il reggiseno – Foto

Jessica Franceschetti torna a struzzaicare le fantasie dei fan. Eccola bella e seducente in uno scatto pubblicato sui social.

Seno in bella vista per la bella Jessica Franceschetti. Reggiseno rosso in perfetto stile natalizio che mette in evidenza tutta la sua prorompenza.

Sguardo sensuale e occhi da gatta davvero irresistibili. Questo è il suo modo di augurare ai suoi fan delle buone feste.

Le doti della bella Francesca Franceschetti non passano inosservate!

Stiamo parlando di una delle influencer più amate degli ultimi tempi. La modella è nata nel 1988 a Vicenza. Ama tantissimo viaggiare tanto che la considera una delle cose più belle del mondo. Ha conseguito il diploma di ragioneria e ha raggiunto il successo dopo essersi aperta un profilo Instagram.

Sin da subito ha cominciato a postare le sue foto, raggiungendo un numero di follower sempre più alto. Ha conquistato il pubblico dopo aver pubblicato un video dove palleggiava con un pallone di calcio.

A vederla dà l’impressione di essere un carattere molto forte ma lei stessa si è definita una persona dal carattere molto introverso.

Presente nella classifica delle web blogger italiane (al 274esimo posto), può essere considerata una vera e propria fanatica dei selfie.

Jessica ha una vera e propria passione per il calcio. Sui social molto spesso si mostra in compagnia del suo fedele amico, il pallone.

L’influencer vanta la bellezza di 1 milione di follower. Vestiti stretti e costumi super sgambati non lasciano spazio all’immaginazione. Curve mozzafiato messe in risalto dai suoi top decisamente seducenti!

La bella Jessica è stata al centro dei gossip in passato anche per la sua storia d’amore con George Leonard che, nel 2010, ha partecipato al Grande Fratello Vip.

Nel frattempo, la Franceschetti non rinuncia mai a pubblicare i suoi scatti provocanti ammirati dai suoi fan che e scrivono: “Belíssima 😘😘😘😘😘, Il regalo quando me lo porti?, Ma che addobbi hai🥰🥰🥰, Che meloni ❤️❤️❤️❤️❤️❤️, Stupenda creatura sexy❤️😷, QUEST’ANNO CE MAMMA NATALE 💥💣💥💣💥💣🔝🔝🔝💋💋💋”.