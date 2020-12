Justine Mattera si allena in casa ma la zip va troppo in basso e il davanzale resta scoperto. I fan in diretta sognano

Justine Mattera è una delle influencer più seguite del web. Una bellezza rara la sua che è esplosa in Italia negli anni Novanta quando era arrivata nel nostro Paese per studiare e invece notata da Joe Vannelli ha intrapreso la carriera dello spettacpolo, definita da tutti la Marilyn italiana.

Da allora di tempo ne è passato ma per Justine il tempo sembra non essere passato affato. Lei che è un amante e una cultrice dello sport presenta un fisico incredibile. Scolpito e delineato dalle sedute di allenamento che giornalmente fa. Non il solito allenamento da palestra delle vip ma corsa, bici e nuoto.

Questi sono gli sport che la entusiasmano e la tonificano. Anzi per alcuni anche troppo visto che spesso viene accusata di essere troppo magra. Mamma e moglie, alla soglia dei 50 anni, non si nega a foto hot e spesso molto spinte tra completini sexy, lingerie da grido e mosse ammiccanti che mandano in escandescenza il web.

Le sue forme piacciono e anche tanto anche quando i suoi abiti non sono propriamente sexy gli utenti perdono la testa. Per capire il perché guarda cosa succede nelle Instagram Stories andando alla pagina successiva.

Justine Mattera, la diretta sulla bici è un fuoco che arde