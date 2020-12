Kate e William: “Com’è possibile?”. La foto di Natale fa pensare il web

Kate e William insieme ai loro bambini sono il ritratto della famiglia felice. Sul web gira la foto di Natale, ma attenzione a un dettaglio

Sono i prescelti dalla Regina Elisabetta, sono il ritratto della famiglia felice, William e Kate sono una delle coppie più belle mai viste prima e il mondo li adora. La duchessa di Cambridge è molto attiva sui social dove condivide con i suoi fan foto di momenti salienti della vita a palazzo, tra incontri e eventi. Il principe e sua moglie hanno avuto tre figli e chissà se hanno intenzione di allargare la famiglia? Per il momento si godono le vacanze di Natale e condividono con i loro fan una foto ritratto.

Kate e William: qual è il particolare della foto?

Nelle ultime ore sta circolando sul web la consueta cartolina di Natale della famiglia reale. Kate e William si sono fatti fotografare insieme ai loro bambini augurando a tutti buone feste, in un anno così particolare per tutti, anche per loro. Quest’anno la foto sarebbe stato consegnata a mano a enti, associazioni o singole persone che si sono prodigate per la battaglia al Covid. E uno dei destinatari avrebbe condiviso lo scatto sui social. L’immagine commuove i fan che adorano la coppia imperiale, fin dal primo momento i due si sono fatti amare dal mondo intero che conosce la loro storia. C’è qualcuno però che ha notato un dettaglio: “Com’è possibile?” si domandano molti fan. George, Charlotte e Louis sono in pole position nella foto di famiglia, ma cosa c’è di diverso rispetto agli altri anni?

“Possibile che Louis abbia rubato la scena a George?- scrivono alcuni fan – Dalla foto si capisce che è un piccolo leader”. E ancora: “Finora Louis era rimasto il principino più defilato, ma si è ripreso la scena”.