Katia Follesa stupenda ai piedi dell’albero di natale con i regali-FOTO

La Follesa ha condiviso una foto in cui la ritrae ai piedi dell’albero di natale con i regali in mano e nella didascalia confessa…

La Follesa è stata brava quest’anno e quindi si è meritata i regali in anticipo di Babbo natale. Condivide una foto in cui appare ai piedi dell’albero di natale con i regali in mano e intorno a sè. Si tratta chiaramente di una sponsorizzazione, ma con il tocco ironico della Follesa non ci si fa nemmeno caso. Infatti nella didascalia scrive.”Comunque, mi sa che quest’anno ho fatto proprio la brava! Ho rispettato le regole, tenuto il distanziamento, igienizzato sempre bene le mani, indossato la mascherina e mangiato pochi dolci…!!!”.

Katia Follesa si è rifatta il naso e non accetta le critiche degli utenti

La Follesa condivide un video su Instagram in cui appare con un ritocco che non passa inosservato. Nel video infatti lei stessa spiega che si è rifatta il naso e si riferisce alla persone che solitamente la criticano sui social. Si giustifica spiegando che era da tempo che voleva fare questa cosa perché si sentiva a disagio guardandosi allo specchio. Aggiunge poi che non vuole essere criticata e chi lo farà verrà bloccato perché secondo quanto dice l’attrice, ognuno è libero di fare ciò che vuole e su questo ha più che ragione.

Nella didascalia però la comica afferma che ha usato lo scotch per tirare su il naso e lanciare un messaggio su chi critica le scelte altrui. Come sempre mitica la Follesa che riesce a trovare sempre qualcosa di nuovo e che fa ridere. Tra i commenti scorgono alcuni nomi di personaggi famosi che commentano ridendo, Melita Toniolo, Elisabetta Canalis, Justine Mattera, Paola Barale e anche Marina La Rosa.

Tutti la amano, d’altronde è un vero portento. In sottofondo alla fine del video si sente il marito che non si contiene più dal ridere e scoppia. I due insieme alla figlia sono protagonisti di una serie divertente dedicata alla loro famiglia, si chiama Social Family Stories su Real Time.