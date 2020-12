Laura D’Amore, vestitino attillato e seducente: fisico da capogiro – FOTO

Laura D’Amore esagerata sui social network: la nota influencer indossa un vestitino super attillato con forme in vista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺LAURA D’AMORE ®🌺 (@lauradamore_)

Laura D’Amore è una donna bellissima ed estremamente sensuale. La classe 1982 è dotata di un fisico mostruoso e il suo décolleté è spesso protagonista dei suoi scatti meravigliosi. La nativa di Grottaglie è seguitissima sui social: il suo account Instagram vanta ben 739mila follower. La nota influencer, laureata in marketing e pubblicità, ama viaggiare e per un periodo ha lavorato anche come hostess di volo.

Laura, poco fa, ha deliziato la sua platea con una serie di scatti fenomenale. La 38enne indossa un vestitino sexy e piccante che mette in risalto il suo fisico da sogno. Le sue gambe sono in bella mostra e fanno impazzire tutti.

Laura D’Amore, vestitino aderente e sensuale: che bomba!!

Laura, poco fa, ha postato una serie di scatti favolosi. La bella influencer indossa un vestitino super attillato e corto che mette in risalto il suo fisico da urlo. Le sue forme da urlo non passano inosservate mentre le sue gambe lasciano i fan a bocca aperta.

L’immagine ha già collezionato 6mila cuoricini in meno di un’ora. Gli utenti stanno inondando il post di complimenti, usando parole di apprezzamento ed emoticon eloquenti. “Bella donna”, “Ciao Laura, sei meravigliosa e molto affascinante”, “Sempre così bella”, si legge.

Laura, nella giornata di ieri, ha mandato il web in tilt postando una fotografia in cui ha piazzato il suo meraviglioso décolleté in primissimo piano.