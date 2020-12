Dramma sui binari: uomo muore travolto da un treno a poche ore dal suo compleanno

Nel tardo pomeriggio di ieri, un uomo di 32 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno sui binari, in provincia di Lecco.

Un uomo di 32 anni è deceduto nel tardo pomeriggio di ieri dopo essere stato travolto da un treno in corsa lungo la linea Monza-Molteno-Lecco. La tragedia è avvenuta in località Rettola, tra Oggiono e Sirone, comuni entrambi in provincia di Lecco. Sul posto, dopo la segnalazione, si sono precipitati i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per il 32enne, deceduto per le gravi ferite riportate nell’impatto con il convoglio. Intervenuti anche i carabinieri ed i vigili del fuoco. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 15 dicembre, in provincia di Lecco, dove un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno sui binari della linea Monza-Molteno-Lecco. La vittima è un 32enne di origine marocchina, ma residente a Vimercate, che oggi avrebbe compiuto 33 anni. Il terribile impatto si è consumato in località Rettola tra Oggiono e Sirone, nei pressi del passaggio a livello in via dell’Industria. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione di Lecco News, il 32enne si trovava sui binari, quando è sopraggiunto il convoglio che lo ha centrato in pieno. Il macchinista non si sarebbe accorto della presenza della vittima, ma avrebbe arrestato il treno dopo aver avvertito l’urto.

Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il personale medico non ha potuto far altro che constarne il decesso.

Intervenuti anche i vigili del fuoco ed i carabinieri. I militari dell’Arma hanno avviato immediatamente le procedure per l’identificazione della vittima e le indagini per ricostruire con esattezza l’accaduto. Non è ancora chiaro, riferisce Lecco News, se si sia trattato di un terribile incidente o di un gesto estremo da parte del 32enne.

Per consentire le operazioni di rimessa in sicurezza e gli accertamenti dei carabinieri, il traffico sulla linea interessata è stato sospeso per alcune ore, circostanza che ha provocato ritardi sulla circolazione dei convogli.