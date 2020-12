Ludovica Pagani, stacco di coscia in primo piano. Bellissima – FOTO

Ludovica Pagani, presa dalla frenesia Pre-Natalizia, inizia ad impacchettare i regali e lancia un sondaggio tra i follower: Cosa vorreste trovare sotto l’albero?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

La bellezza di Ludovica Pagani è fuori discussione ma in questa ultima foto condivisa sui social ha una lucentezza negli occhi in più. Comodamente seduta, è alle prese con i regali di Natale, pronta ad impacchettarli e che si trovano poggiati su un pouf nero proprio davanti a lei. Il sorriso spontaneo è davvero coinvolgente; viso poco truccato, la sua attenzione non è rivolta verso l’obiettivo. L’outfit – come sempre – è una bomba, sembra cucito su di lei che esalta il fisico dell’influencer: shorts in denim con cintura marrone che si abbina agli stivali della stessa tonalità che la Pagani ha scelto per l’occasione, a punta e con tacchetto…must have di questa e della prossima stagione. Il twin set color panna a costine è davvero una delizia sulla Pagani, arricchito da una collana lunga con ciondolo finale che finisce proprio sulla scollatura della Ludo. La collana è abbinata al bracciale, una catena dorata con ciondolo rotondo, quasi un medaglione.

LEGGI ANCHE -> Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini non entra colpa di Elettra

Ludovica Pagani shock su Instagram: “E’ enorme…”

LEGGI ANCHE ->Tommaso Zorzi: chi è l’ex fidanzato che lo aspetta fuori dal reality

Momento di panico per la Pagani: sulle sue storie avverte i follower di essere preoccupata perché è enorme, a cosa si riferisce? Ad un rigonfiamento sottopelle, una puntura d’insetto o un brufolo. L’influencer quindi si rivolge alla platea dei suoi numerosissimi follower per chiedere consigli su come fronteggiare questa situazione. I commenti ricevuti sono tantissimi ma l’interessata, con la solita autoironia, ne condivide uno.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Un consiglio nel quale viene detto simpaticamente di non guardarlo. L’espressione buffa di Ludovica è davvero esilarante.