Lutto nel mondo dello sport: addio ad un giovanissimo campione di box

Lutto nel mondo dello sport: dal Regno Unito arriva la notizia di una morte sconvolgente di un 17enne promessa della box

Il mondo dello sport in lutto per una perdita improvvisa e inaspettata. Se ne è andato all’età di soli 17 anni una promessa della box inglese. Giovanissimo e già talentuoso, Eddie, il 17enne che abitava a Ripley, nel Derbishire del Regno Unito si è spento per cause che sono sopraggiunte.

Un giovane in salute, uno sportivo, un’amante della vita, della box e dell’allenamento che per la sua morte ha lasciato tutti di stucco. Ora la polizia indaga per capire quali sono state le cause della sua morte.

Parenti, amici, conoscenti e un’intera città è rimasta attonita e senza parole di fronte a questa triste notizia. Eddie si allenava molto e aveva le idee molto chiare: diventare un campione della box.

LEGGI ANCHE –> Un’influencer pugnala la madre: “Le ha squarciato il cuore da viva”

Lutto nel mondo dello sport, le cause della morte di Eddie

LEGGI ANCHE –> Maestra negazionista esorta i bambini a non indossare le mascherine

Eddie se ne è andato davanti agli occhi attoniti della gente. Il giovane come detto amava lo sport e proprio poco dopo aver disputato un incontro di box è morto quasi sul colpo. Aveva da poco finito di disputare un incontro ed era sceso dal ring.

Era in attesa dei risultati della sfida e si è accasciato proprio sulla rete del ring che tanto amava. Ha iniziato ad agitarsi per le convulsioni e ha vomitato. Inutili i soccorsi nel tentativo di salvarlo, si è spento dopo pochissimo tempo.

Per i medici è stato un infarto fulminante. Il cuore di Eddie si sarebbe affaticato troppo per via dell’eccessivo allenamento e non ha retto. Sul suo corpo del 17enne è stata effettuata l’autopsia che ha rivelato la presenza di una fiborsi miocardica, un accumulo di tessuto cicatriziale proprio sul cuore che è causa di diversi problemi tra cui la morte. Questo accumulo può essere causato proprio dall’allenamento eccessivo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

I suoi amici hanno confermato infatti di Eddie era patito dello sport, si allenava ogni giorno e non era mai stanco. Anche la mamma lo ha confermato: “Che ci fosse la pioggia o il sole e in qualsiasi momento della giornata – ha raccontato – trovavi Ed ad allenarsi”. Un allenamento tanto amato che è costato però caro al 17enne.