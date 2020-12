Maria Pedraza: top bianco e labbra di fuoco per la bella de La Casa di Carta – FOTO

Maria Pedraza. L’attrice e modella spagnola, diventata nota per il suo ruolo ne La Casa di Carta, è incantevole su Instagram. Foto incredibili

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_)

Carriera in ascesa nel panorama dello spettacolo spagnolo per l’incantevole Maria Pedraza. Affascina tutti con scatti sensuali e a tratti sbarazzini su Instagram.

La giovanissima interprete, classe 1996, è diventata nota in tutto il mondo grazie alla serie tv La Casa di Carta ( produzione Netflix) che ha avuto un successo tanto clamoroso quanto inaspettato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_)

L’opera ha all’attivo 4 stagioni e una quinta al momento è in lavorazione. Abbiamo visto Maria Pedraza apparire nelle prime due. Il suo ruolo era secondario. Non faceva parte della banda dei rapinatori dal cuore d’oro protagonisti della serie. Tuttavia, la sua presenza rappresentava un nodo chiave per i piani dell’astuto Professore. Alison Parker, figlia dell’ambasciatore del Regno Unito, è uno degli ostaggi più importanti e meno sacrificabili, perno su cui vertono tutte le trattative.

La Casa di Carta ha portato tanta fortuna alla Pedraza. Netflix ha preso a cuore l’attrice, infatti la ritroviamo protagonista di altre due celebri produzioni del colosso dello streaming mondiale: Elite e Toy Boy.

Maria Pedraza. Chi è il suo famoso compagno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_)

La Casa di Carta ha consegnato alla giovane attrice non solo la notorietà ma anche l’amore. Galeotto fu il set. La ragazza ha conosciuto, infatti, durante la lavorazione della prima stagione, Jaime Lorente, interprete del rapinatore Denver.

Nella serie il giovane ha una storia molto passionale con il personaggio di Mónica Gaztambide. Nella vita reale il suo cuore è solo per Maria.

Entrambi sono molto gelosi della loro vita privata. Non pubblicano affatto scatti che li ritraggono insieme sui loro canali social. Solo qualche settimana fa Maria si è lasciata sfuggire un post che mostra Jaime da solo, in bianco e nero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_)

Da poche ora ha invece pubblicato una carrellata di scatti che la vedono sul set fotografico di Ivan Gomez, Chanel Ambassador per la Spagna. L’attrice appare in una mise molto casual, top crop bianco che lascia scoperti i suoi addominali scolpiti e un jeans fasciante per le sue forme minute. I capelli sono tirati all’indietro, trucco audace con labbra rosso fuoco. Tutto illuminato dai suoi penetranti occhi chiari: una bellezza semplice, genuina ma da togliere il fiato.