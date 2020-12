Maschera al cioccolato fai da te: come realizzarla in poche semplici mosse!

Ecco come creare una maschera al cioccolato fai da te in pochi semplici passi. Tutto quello che c’è da sapare per realizzare una maschera efficace.

Nella società in cui viviamo lo stress e la stanchezza sono all’ordine del giorno ma, grazie ad alcuni prodotti che usiamo abitualmente, potete curare l’immagine e il vostro corpo.

Non tutti conoscono le moltissime proprietà benefiche del cioccolato fondente: è ricco di flavonoidi dei composti naturali che, tra le mille qualità, hanno anche quella di migliorare la circolazione del sangue.

Per questo motivo il cioccolato è ideale per fare trattamenti di bellezza in quanto distende la pelle del viso. Tra le altre caratteristiche del cioccolato, anche quella di combattere gli inestetismi della pelle come, ad esempio, le rughe in quanto è ricco anche di antiossidanti.

Realizzare una maschera al cioccolato: da dove cominciare?

Potete creare una maschera viso al cioccolato molto facilmente anche a casa vostra. Sciogliete il cioccolato a bagnomaria e, una volta raffreddato, applicatelo sul viso per circa 20 minuti in modo da farlo agire nutrendo la vostra pelle in profondità. Trascorsi i 20 minuti, risciacquate abbondantemente con acqua fredda in modo da favorire la chiusura dei pori.

Volendo, potete optare anche per l’utilizzo di una crema idratante dopo la maschera. I risultati e il miglioramento della pelle, che risulterà più elastica e luminosa, saranno subito visibili. Potete ripetere questo trattamento molto rilassante anche per 3 volte a settimana prima di andare a dormire.

Se, invece, volete dei risultati più evidenti e più veloci, potete anche unire il cioccolato con altri ingredienti.

Potete mescolarlo insieme al latte per un effetto ancora più nutriente per la pelle. Per risaltare la luminosità della pelle, invece, potete optare per la combinazione del cioccolato con un cucchiaio di olio di oliva.

Per rendere la nostra pelle più tonica e più elastica, mescolate un cucchiaio di cioccolato fondente fuso insieme a due cucchiai di frullato di banane in modo da far agire sulla pelle le vitamine e i minerali ampiamente contenuti nella frutta.

Altre cominazioni

Ad un cucchiaio di cioccolato fuso potete aggiungere anche un cucchiaino di olio di mandorle. Il composto che otterremo da questo miscuglio, agevolerà il rinnovo cellulare, idratando e tonificando la pelle grazie alle proprietà del cioccolato.

Degli studi hanno evidenziato che il cioccolato è un alimento importante non solo per creare maschere per il viso ma anche da usare come scrub, se unito ad altri elementi come cacao oppure miele.

Non a caso, negli ultimi tempi, sono tantissime le spa e i centri estetici che propongono ai clienti trattamenti a base di cioccolato che sono estremamente semplici e si possono realizzare anche a casa. Usatele come delle vere e proprie coccole per voi stessi in modo da allentare la tensione e lo stress delle giornate lavorative. Spetta a voi ora scegliere qual è la maschera viso più adatta alle vostre esigenze e al vostro tipo di pelle.