Morgan: l’esclusione da Sanremo 2021, è una “scelta artistica”

Dopo essere stato squalificato al fianco dell’esordiente cantautore Bugo, nella scorsa edizione del Festival della canzone italiana, per Marco Castoldi, in arte Morgan, la ruota non sembrerebbe girare per il verso giusto neanche quest’anno. La decisione è stata divulgata nella giornata di ieri. E, secondo le ultime stime emerse dalla conferenza stampa in onore della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Pare proprio che il cantante milanese sia stato definitivamente escluso dalla partecipazione.

Morgan: i motivi dell’esclusione

Dopo le parole di Amadeus vi è stata una sola certezza. Il conduttore della prossima edizione, in onda a partire dal mese di Marzo, avrebbe emesso il verdetto: per cui Morgan non sarebbe stato scelto tra i partecipanti alla sfida canora. Escluso, dunque, per “scelta artistica”. Nonostante la sua presenza in giuria per decretare i giovani finalisti di Sanremo Giovani, adesso non potrà ugualmente salire sul palco dell’Ariston.

In merito all’accaduto, e sapendo di non presentare il suo nuovo brano scritto appositamente per l’occasione, l’artista ha poi deciso di commentare tale decisione ironicamente : “la mia esclusione dalla gara del festival di Sanremo, che battezzeremo ‘il pacco di Natale’, o ‘la balla di Mozart’”. E, continuando: “il mio buon umore mi ha fatto venire voglia di compiere a mia volta una scelta artistica, ovvero di pubblicare gratuitamente un album inedito al pubblico che ha sete di musica. Che ridere.”

In effetti la “scelta artistica” fa emergere non pochi dubbi, oltre che al cantautore in primis, anche nell’animo dei suoi fan. Il curriculum artistico di Morgan risulta apparire come uno dei più folti ed ambiti su scala nazionale. Allora, pare che la motivazione sia strettamente legata con il testo della canzone inedita, che adesso, come lui stesso ha dichiarato, potrà essere presto ascoltata da tutti.