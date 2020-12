L’uomo avrebbe tentato di uccidere sei colleghi di lavoro investendoli con la sua auto. La pena è pari a 30 anni di carcere.

Un operaio di una fabbrica di dolci ha tentato di uccidere sei colleghi investendoli con la sua vettura dopo un party natalizio. L’imputato è Andrew Wrigglesworth, 50 anni. Secondo quanto riporta il tribunale, l’uomo ha deliberatamente tentato di porre fine alla vita dei suoi colleghi in seguito a una rissa scoppiata durante l’evento natalizio. Nel mese di agosto di quest’anno, dopo un lungo processo, i giudici lo hanno giudicato colpevole di sei reati, tutti relativi al caso di tentato omicidio. L’uomo è stato arrestato e condannato a una pena pari a 30 anni di carcere. A seguire i dettagli della sentenza e le parole del detective.

Nessun rimporso in tribunale: tra le vittime un ferito in condizioni gravi

La Leeds Crown Court riferisce che il criminale non ha proferito parola o mostrato alcun senso di dispiacere o rimorso per ciò che è accaduto. Durante il processo, è emerso che, nel 22 dicembre 2019, Wrigglesworth aveva intenzionalmente messo in moto la sua Audi A4 cabrio rossa contro le sue vittime, 6 uomini, con l’intento di ucciderli a causa di un acceso litigio fuori da un club privato Cleckheaton, nel West Yorkshire. Il 50enne è persino salito sul marciapiede per investire i 6 pedoni. In seguito, il malvivente è fuggito dalla scena del reato: il suo veicolo, danneggiato, è stato successivamente ritrovato dagli agenti nella sua abitazione. Tra le vittime, un uomo di 43 anni, originario di Cleckheaton è rimasto gravemente ferito dall’incidente.

“Si tratta di un reato assolutamente orrendo. Accogliamo dunque la sentenza pronunciata oggi a Wrigglesworth.” ha dichiarato l’agente investigativo Andrew Cass.

Fonte Mirror